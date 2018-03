112 millions de plus en immigration: où ira l’argent?

Ottawa a ajouté pas moins de 112 millions de dollars dans l’enveloppe allouée au Québec en immigration. Des fonds qui doivent absolument servir à régler les problèmes de la francisation, plaide le Parti québécois.

« 112 millions, ce n’est pas tous les jours qu’on a un tel montant », s’étonne la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration, Catherine Fournier. La députée se dit convaincue que cette somme d’argent supplémentaire pourrait avoir un « impact » significatif si elle est judicieusement dépensée.

« Beaucoup d’immigrants voudraient suivre rapidement des cours de français pour occuper un emploi par la suite […]. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de places en francisation pour répondre à tous les besoins », dit-elle dans un entretien avec Le Devoir. « Les gens qui vont dans les cours de francisation ne sont pas assez soutenus par l’État. C’est bien certain que s’ils reçoivent [seulement] une petite compensation financière, ils vont être tentés de quitter [le cours] et de trouver un emploi qui ne nécessitera pas la connaissance du français », poursuit-elle, pointant le rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, dévoilé l’automne dernier. Cette dernière y exprimait « de sérieux doutes » quant à l’efficacité des programmes de francisation du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).

Peu d’élèves et peu de succès

Parmi les immigrants ne maîtrisant pas les ressorts de la langue française, seulement une minorité participe à des cours, révèle le rapport. Pire encore, parmi ceux-ci, la plupart « n’atteignent pas un degré de maîtrise de la langue française suffisant ».

Ainsi, parmi les 14 955 immigrants admis au Québec en 2013 qui ne parlaient pas le français, seulement 28 % avaient suivi des cours de français offerts par le ministère au cours des deux années suivant leur arrivée.

La vérificatrice générale déplorait en outre que les élèves en francisation ne soient pas tous admissibles à des allocations — ceux du ministère le sont, mais pas ceux des commissions scolaires ou d’autres organismes. On estime qu’environ 5000 personnes suivent chaque année des cours de français offerts par les commissions scolaires.

Qui plus est, Mme Leclerc notait dans son rapport qu’un grand nombre des immigrants inscrits au cours du ministère se désistaient (17,4 % pour les cours à temps plein). Une situation qu’elle imputait notamment aux longs délais d’attente qui peuvent aller jusqu’à trois mois.

Enfin, une minorité des étudiants atteignent un niveau où ils sont jugés autonomes en français (environ 15 % à l’oral et 2 % à l’écrit).

Le rapport de la vérificatrice générale est « sans équivoque », déplore à cet égard la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier. « 90 % des gens échouent à la francisation. On a énormément de rattrapage à faire », soutient-elle.

Selon les organismes qui viennent en aide aux immigrants sur le terrain, on devrait en priorité hausser les montants des allocations. Dans le passé, les élèves recevaient l’équivalent de 1100 dollars par mois pour vivre pendant leur scolarité, signale Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Or, aujourd’hui, c’est au moins deux fois moins. « C’est actuellement 500 dollars, tu ne peux pas subvenir à tes besoins avec ça. Il faut augmenter de façon substantielle les allocations. Ce serait une source de motivation. »

Un examen de ce qui est déjà offert s’impose, ajoute M. Reichhold. « Actuellement, le Québec dépense entre 100 et 150 millions par année en francisation. C’est quand même beaucoup d’argent si on regarde les résultats. […] Avant d’investir massivement en francisation, il faudrait regarder ce qui ne fonctionne pas. »

Depuis le dépôt du rapport de la vérificatrice générale à l’automne, le MIDI a produit un plan d’action dans lequel on prévoit notamment de mieux cibler les besoins des immigrants et de créer un guichet unique pour les services. Il reste à savoir quels fonds financeront quoi et à quelle hauteur. « En même temps, avec 112 millions, on peut en mettre partout », note M. Reichhold à cinq jours du dévoilement du cinquième budget Leitão.

Pas pour les demandeurs d’asile

Le dernier budget fédéral prévoit de transférer au Québec 490 millions en 2018-2019 pour financer ses services en immigration. C’est 112 millions de plus que l’an dernier.

Or l’ajout des 112 millions survient alors que le Québec réclame 146 millions pour les dépenses liées à l’arrivée des demandeurs d’asile depuis l’été dernier. Cela fait craindre à Stephan Reichhold que les nouveaux fonds ne servent qu’à compenser les 146 millions.

Une option d’autant plus inacceptable à ses yeux que l’argent versé dans le cadre de l’Accord Canada-Québec en immigration est destiné uniquement aux immigrants qui ont le statut de résident permanent. Cela veut dire que pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les nouveaux arrivants, la francisation comme l’accueil et l’intégration devraient être financés exclusivement par le gouvernement du Québec.