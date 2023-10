Les Montréalais se prononcent sur le budget de la Ville

Les Montréalais ont jusqu’au 29 octobre pour se prononcer sur les projets qu’ils souhaitent voir réaliser dans le cadre de la 2e édition du budget participatif de la Ville de Montréal. Dotée d’un budget de 30 millions de dollars, cette opération mènera à la réalisation d’aménagements destinés à améliorer la sécurité des déplacements, à favoriser les activités physiques ou à ajouter des espaces végétalisés sur des terrains publics.

La première édition du budget participatif, dont le vote avait eu lieu en 2021, avait notamment permis la plantation de microforêts dans cinq arrondissements, l’installation de plus de 125 fontaines d’eau dans des secteurs de la ville mal desservis et la réalisation d’un corridor écologique dans l’arrondissement du Sud-Ouest. À l’époque, plus de 20 000 personnes avaient voté pour leurs projets préférés.

31 C’est le nombre de projets sélectionnés, qui seront soumis à un vote d’ici la fin du mois, parmi 650 propositions et idées reçues.

La Ville de Montréal récidive cette année. Après avoir reçu plus de 650 propositions et idées, elle a sélectionné 31 projets, qui seront soumis au vote d’ici la fin du mois. Cette fois, les propositions touchent les thèmes de la jeunesse, l’équité et la sécurité. À titre d’exemple, la Ville propose l’aménagement de six circuits fermés à la circulation automobile dans autant d’arrondissements afin de permettre aux jeunes de faire l’apprentissage de la pratique sécuritaire du vélo. D’autres projets visent la construction de terrains de basketball dans neuf arrondissements, l’aménagement de haltes wifi dans des lieux publics ou la transformation de parcs avec l’ajout d’équipements sportifs destinés aux personnes à mobilité réduite de tous âges.

La valeur des projets varie de 500 000 $ à 5 millions lorsque ceux-ci sont destinés à un seul lieu, mais le budget de certains projets peut atteindre 10 millions s’ils peuvent être réalisés dans plusieurs arrondissements.

« L’esprit du budget participatif, c’est de demander aux gens vers quels projets ils souhaitent qu’on dirige ces sommes afin de répondre à leurs aspirations », explique le responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, Robert Beaudry. « On redonne du pouvoir à la collectivité. Le pouvoir démocratique, ce n’est pas seulement aux élections tous les quatre ans, c’est en continu. »

Les projets retenus à l’issue du vote seront dévoilés au mois de novembre. La Ville s’engage à lancer les travaux nécessaires dans un délai de deux ans. « On doit faire des plans et devis, lancer des appels d’offres et, parfois, les prix ne correspondent pas aux estimations qu’on avait faites et on doit repartir en appel d’offres », signale Robert Beaudry pour expliquer les délais pour la réalisation des travaux.

Quant aux projets qui ne seront pas retenus dans le cadre du vote en cours, ils pourraient tout de même voir le jour quand même, croit l’élu. « Un arrondissement pourrait décider de réaliser un projet à même son budget ou d’aller chercher d’autres types de financement », dit-il.

Les Montréalais de 12 ans et plus pourront voter pour un maximum de huit projets d’ici le 29 octobre en se rendant sur le site Internet de la Ville. Montréal prévoit déjà de tenir une troisième édition du budget participatif qui, cette fois, sera dotée d’un budget de 45 millions de dollars.

Inspirés d’un concept né en 1989 à Porto Alegre, les budgets participatifs ont fait leurs débuts au Québec il y a 17 ans. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal avait tenu un premier budget participatif en 2006. Depuis, une trentaine de municipalités et d’arrondissements, dont Saint-Basile-le-Grand, Baie-Saint-Paul, Boisbriand, Nicolet et Rimouski, se sont prêtés à l’exercice.