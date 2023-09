Montréal versera 300 000$ à Sue Montgomery et Annalisa Harris

La Ville de Montréal versera 130 000 $ à l’ancienne mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, et 170 000 $ à son ex-directrice de cabinet, Annalisa Harris, dans le cadre de deux règlements hors cour visant à régler des litiges qui perdurent depuis 2019.

Élue comme mairesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en 2017 sous la bannière de Projet Montréal, Sue Montgomery s’était retrouvée au centre d’une controverse en 2019 après qu’un rapport de la Division du respect de la personne (DRP) de la Ville eut accusé sa directrice de cabinet, Annalisa Harris, de harcèlement psychologique à l’égard de deux fonctionnaires de l’arrondissement.

Sue Montgomery avait refusé de congédier sa directrice de cabinet, estimant que les preuves étaient insuffisantes pour sanctionner son employée. Cette décision avait mené à son expulsion du parti Projet Montréal par la mairesse Valérie Plante en janvier 2020.

En décembre 2020, la Cour supérieure avait cependant donné raison à Sue Montgomery et avait ordonné à la Ville de cesser d’interdire à Annalisa Harris de communiquer avec les fonctionnaires de l’arrondissement.

Au début de juin 2021, Annalisa Harris avait déposé une poursuite judiciaire de plus de 186 000 $ contre la Ville et la mairesse Plante, affirmant que les allégations de harcèlement psychologique portées contre elle étaient « sans fondement » et qu’elles avaient porté atteinte à sa réputation.

Quelques jours plus tard, c’était au tour de Sue Montgomery de déposer une poursuite de 120 000 $ contre Valérie Plante, le Contrôleur général, Me Alain Bond, et la Ville de Montréal. Mme Montgomery accusait à la mairesse Plante d’avoir sali sa réputation en tenant des propos « mensongers » à son égard.

Le règlement hors cour met donc un terme à ces deux litiges. Dans un communiqué, la Ville dit prendre acte des jugements de décembre 2020 et de janvier 2022. « La Ville de Montréal reconnaît que les rapports de la DRP n’ont pas conclu que Mme Montgomery, elle-même, a commis des gestes affectant le climat de travail au sein de son arrondissement », souligne-t-on.

« Je suis très contente. Ça me permet de tourner la page », a commenté Annalisa Harris. « Ce n’est pas parce qu’on est un employé politique qu’on n’a pas les mêmes droits que les autres travailleurs. On ne peut pas juste demander le congédiement de quelqu’un sans preuves. » Selon elle toutefois, cette affaire aurait pu être évitée si la mairesse Valérie Plante avait lu le rapport de la DRP qui, soutient-elle, ne comportait pas de preuves contre elle.

Sue Montgomery avait tenté de se faire réélire à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en 2021 en créant son propre parti baptisé « Courage — Équipe Sue Montgomery ». Elle avait cependant mordu la poussière et c’est la candidate de Projet Montréal, Gracia Kasoki Katahwa, qui l’avait emporté.