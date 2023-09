Montréal investit 6,3 millions dans un projet de logements étudiants

La Ville de Montréal a annoncé mercredi avoir investi 6,3 millions de dollars dans une tour de logements étudiants abordables vouée à voir le jour à temps pour la rentrée scolaire de 2026 au coeur du centre-ville.

La défunte salle de spectacles de la coop Katacombes, qui a fermé ses portes en 2019, sera remplacée d’ici trois ans par une tour de 13 étages qui comprendra 170 logements pouvant accueillir 281 étudiants, entrevoit l’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE).

« C’était un projet collectif, les Katacombes, et ça aurait été d’une tristesse infinie de le voir remplacer par un projet complètement privé », a réagi mercredi Robert Beaudry, le conseiller du district de Saint-Jacques, dans Ville-Marie, lors d’une conférence de presse tenue en matinée, mercredi. L’élu s’est ainsi réjoui que ce soit plutôt un projet à but non lucratif destiné à des étudiants aux revenus modestes qui verra le jour sur ce site.

L’organisme, qui n’en est pas à son premier projet du genre dans la métropole, a obtenu une subvention de 6,3 millions de dollars de la part de la Ville pour financer la construction de ce bâtiment, qui verra le jour dans un secteur stratégique du centre-ville, dans le Quartier des spectacles. Le projet a également bénéficié d’une enveloppe de 1,5 million de la part de l’Association étudiante de l’Université McGill et d’un prêt de 8,2 millions octroyé par le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour aider UTILE à acheter ce terrain et à y financer la construction d’un immeuble.

« Ainsi, Montréal pourra accueillir plus d’étudiants dans la métropole sans que ça retire des logements pour les familles », s’est réjoui le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais. L’élu a alors rappelé les résultats d’une étude menée par l’UTILE publiée en août selon laquelle les locataires étudiants montréalais ont subi une hausse de leur loyer de 20 % en deux ans. Le loyer moyen des étudiants montréalais s’élevait alors à 1175 dollars par mois, bien que la moitié d’entre eux gagnent moins de 20 000 dollars par année.

« Faites le calcul : ça ne balance pas tant que ça », a lancé M. Dorais. Dans ce contexte, « bonifier l’offre de logements étudiants, c’est essentiel pour que Montréal maintienne sa vitalité, maintienne son caractère inclusif et maintienne sa mixité », a fait valoir l’élu de Projet Montréal.

L’arrondissement de Ville-Marie a d’ailleurs octroyé une dérogation à ce projet afin de permettre la construction d’un bâtiment de 45 mètres sur ce terrain, situé sur le boulevard Saint-Laurent, même si le règlement d’urbanisme limite normalement la hauteur permise à cet endroit à 25 mètres.

« Au départ, le plan d’urbanisme ne permettait pas un projet du genre. Néanmoins, on y a vu, comme administration, autant au niveau local et central, les bénéfices que ça pouvait amener à la communauté montréalaise », a expliqué M. Beaudry. « On arrive avec un projet levier qui montre que c’est possible dans ce secteur, même s’il est central, de réaliser des projets emblématiques et qu’on puisse les faire rapidement parce que le besoin est là », a-t-il poursuivi.