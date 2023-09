Montréal réclame un registre des loyers et le maintien des cessions de bail

La ville de Montréal demande au gouvernement Legault de ne pas toucher aux cessions de bail dans le projet de loi 31 et réclame la création d’un registre public des loyers pour mieux protéger les locataires.

Dans un mémoire présenté mercredi, l’administration Plante avance que la cession de bail constitue un « refuge » contre les « abus ». Son représentant, Robert Beaudry, conseiller de Saint-Jacques, a mentionné que lors des changements de locataires, le loyer augmentait en moyenne de 14 %.

Le projet de loi 31 empêcherait les locataires de céder leur bail en cour d’année sans l’accord de leur propriétaire.

« Il y a une forme de solidarité qui s’est installée au sein de la population », a dit M. Beaudry en plaidant qu’en « pleine crise du logement, ce n’est pas un bon moment ».

La métropole a également réclamé la mise sur pied d’un registre des loyers permettant aux nouveaux locataires de savoir quels prix payaient leurs prédécesseurs. « Ça va être un outil supplémentaire pour équilibrer et rendre l’information transparente ».

En théorie, les propriétaires ont l’obligation d’indiquer le montant du loyer précédent sur le bail dans ce qu’on appelle la « clause G ». Or plusieurs groupes ont fait savoir que cette contrainte n’était pas respectée.

La clause G méconnue et peu populaire

Un sondage Léger commandé par Vivre en ville auprès de locataires montre qu’au moins 35 % des propriétaires ne la remplissent pas. Selon ce sondage mené auprès d’un échantillon de 5550 personnes, deux propriétaires sur dix la remplissent. L’enquête révèle en outre que beaucoup de locataires ignorent son existence puisque 45 % des personnes sondées étaient incapables de répondre à la question.

Vivre en Ville, qui a créé son propre registre des loyers en ligne a carrément offert de céder au gouvernement du Québec l’outil qu’il avait créé. Or ce registre est constitué d’inscriptions volontaires et Vivre en ville souhaiterait à terme qu’on utilise les données fiscales des locataires et propriétaires pour le documenter.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, s’est montrée peu réceptive à cette formule en laissant entendre que les gouvernements se méfiaient des registres depuis le fiasco du coûteux registre fédéral sur les armes à feu.

À plusieurs reprises, les échanges ont débordé du projet de loi lui-même pour discuter de la crise du logement au sens large.

Ainsi, alors que le gouvernement jongle avec l’idée d’une exception de TVQ sur les nouveaux immeubles, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a ouvert la porte à de nouveaux congés de taxes au niveau municipal pour doper la construction.

« La majorité des villes seraient disposées à alléger le fardeau fiscal de la taxation pour donner un très grand coup de main là-dessus », a déclaré son président Martin Damphousse.

Le volet consultatif de la commission parlementaire sur le projet de loi 31 doit prendre fin mercredi avec les présentations de la ville de Gatineau, la Fédération des Locataires d’Habitations à loyer modique du Québec, l’Association des propriétaires du Québec, le Front d’action populaire en réaménagement urbain, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec et l’Association des juristes progressistes.

Une fois cette étape complétée, les parlementaires s’attaqueront à l’étude du projet de loi article par article.