Le maire de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève tire sa révérence

Le maire de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Stéphane Côté, a quitté ses fonctions jeudi, en plein milieu de son mandat entamé en 2021. Le « stress » vécu dans le cadre de ses fonctions, qui ont affecté sa santé, est au coeur de sa décision.

« J’ai commencé ma réflexion au début du mois de juillet après la séance du conseil municipal », a raconté au Devoir jeudi M. Côté. L’élu d’Ensemble Montréal, qui souffrait de problèmes d’insomnie, affirme avoir alors ressenti des signaux physiques de stress.

« J’ai eu de l’expérience avec des gens près de moi qui avaient des symptômes, qui n’arrêtaient pas et qui ont payé le grand prix à un moment donné […] J’ai voulu m’arrêter avant », a confié M. Côté, après avoir annoncé la nouvelle de son départ « immédiat » de la politique dans une longue publication sur sa page Facebook.

Il faut dire que L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, qui compte plus de 18 000 habitants, n’est pas un arrondissement facile à gérer. Dans les dernières années, l’arrondissement a dû combattre les crues printanières afin de limiter les dégâts causés par celles-ci, en plus d’être confronté à un manque d’employés et de financement qui affectent ses activités, relève M. Côté. Autant d’enjeux qui ont contribué à l’anxiété du père de famille, qui a ainsi décidé de quitter la vie politique pour prioriser sa santé.

« Je souhaite la meilleure des chances à la personne qui prendra ma relève », a écrit le maire sur sa page Facebook.

Un poste à combler

La suppléance à la tête de l’arrondissement sera assurée par la conseillère Suzanne Marceau jusqu’au début du mois de septembre. Une élection partielle permettra ensuite de déterminer la personne qui remplacera officiellement M. Côté à ce poste jusqu’aux prochaines élections municipales, en 2025.

Le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, a d’ailleurs salué le travail réalisé par Stéphane Côté au sein de son parti. « La politique est une vocation et impose un engagement de tous les instants. Je lui souhaite un bon repos et le meilleur pour la suite », a-t-il réagi dans une déclaration écrite.

M. Côté a d’abord été conseiller municipal dans l’arrondissement en 2013 sous la bannière de Vrai changement pour Montréal. Après avoir tenté en vain de se faire élire comme maire indépendant en 2017, il a réussi à obtenir ce poste en novembre 2021, cette fois sous la bannière du parti Ensemble Montréal.