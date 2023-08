Les inondations s’invitent à une consultation sur l’avenir de l’eau à Montréal

Des investissements colossaux dans les infrastructures souterraines de Montréal ne pourront en soi suffire à prévenir les inondations causées par des pluies diluviennes, de plus en plus fréquentes, préviennent des fonctionnaires de la Ville. Il faudra aussi revoir notre cadre bâti en conséquence, soulignent-ils.

« Je sais qu’il y a plusieurs personnes dans la dernière année qui ont été inondées », a déclaré jeudi matin la responsable de l’eau au comité exécutif, Maja Vodanovic, dans le cadre de la première journée d’une consultation publique « sur l’avenir de l’eau de Montréal ». Cette démarche vise à mettre à jour la Stratégie montréalaise de l’eau, qui est échue depuis 2020.

Des experts du Service de l’eau de la Ville ont alors été appelés à répondre aux questions des citoyens préoccupés par la gestion à Montréal de cette ressource vitale, mais qui a aussi endommagé de nombreuses demeures à Montréal cette année pendant les crues printanières et de fortes pluies survenues au cours de l’été. La Ville a d’ailleurs recensé environ 20 000 plaintes de résidents à la suite d’inondations depuis 2013, un nombre voué à augmenter dans le contexte des changements climatiques.

« C’est vraiment un enjeu important de s’assurer que la population ne soit pas autant affectée par les pluies diluviennes qui vont continuer de s’abattre à Montréal », a ainsi soulevé la directrice du Service de l’eau, Chantal Morissette.

Aménagement du territoire

C’est dans ce contexte que Mathieu Guilbault s’est présenté au micro pour réclamer de meilleures infrastructures pour prévenir les inondations à Montréal. Le résident de Lachine représente un groupe composé d’une centaine de personnes qui ont été affectées par de fortes précipitations qui ont fait déborder le système d’évacuation des eaux pluviales dans le secteur de la rue Victoria, en juillet dernier. Plusieurs condominiums et garages ont alors été inondés, tandis que des dizaines de voitures qui se trouvaient sur la rue ou à proximité de celle-ci ont été endommagées.

« On subit cet événement pour la deuxième fois en quatre ans », a soupiré M. Guilbault, qui a évoqué les contrecoups que ces inondations ont eus sur les résidents du secteur. « Depuis, plusieurs subissent de l’anxiété. Quand il y a de la pluie, on a toujours peur de se faire inonder une autre fois. »

Le citoyen a d’ailleurs souligné qu’un stationnement a été construit dans les dernières années à proximité de la rue Victoria, avec pour effet de déverser davantage d’eau sur celle-ci pendant les périodes de pluies intenses. « Auparavant, c’était un terrain vague avec une capacité d’absorption », a relevé le citoyen. Ce dernier a ainsi souligné l’importance, selon lui, d’améliorer les investissements dans les infrastructures d’eau existantes, mais aussi de mieux tenir compte des changements climatiques au moment de délivrer « des permis de construction ».

Le directeur responsable de la gestion des actifs au Service de l’eau, Hervé Logé, a alors convenu qu’une augmentation des dépenses dans les infrastructures d’eau – bien que nécessaire pour contrer la désuétude de celles-ci – ne pourra en soi prévenir les impacts des pluies diluviennes sur plusieurs résidents de la métropole situés dans des secteurs à risque d’être affectés par celles-ci.

« L’infrastructure souterraine municipale n’est pas facilement adaptable aux changements climatiques. Et de dire “on va mettre plusieurs millions de dollars”, mais les plus fortes pluies vont continuer de générer des inondations, parce qu’il y aura toujours un moment où les égouts vont déborder, c’est encore plus difficile à entendre dans la collectivité », a relevé M. Logé, selon qui une réflexion s’impose pour revoir le cadre bâti dans certains secteurs de la métropole.

« Le problème, c’est que les gens les plus affectés par les inondations sont souvent construits avec des garages en contre-pente dans des points bas, là où l’eau va s’accumuler […] Donc, c’est certain qu’il va falloir adapter l’urbanisme et la construction dans ces points bas », a-t-il ajouté.

Le conseiller municipal Jérôme Normand, qui siège dans Ahuntsic-Cartierville, a d’ailleurs affirmé jeudi que plusieurs arrondissements envisagent d’interdire la construction dans des zones de dépression topographique, aussi appelées « cuvettes », où des inondations sont fréquentes. « Ça se réfléchit actuellement et on a des outils réglementaires dans les arrondissements pour aller encore plus loin dans les prochains mois ou années. »

Mesures fiscales

Depuis 10 ans, les revenus de la Ville liés à sa taxe spéciale relative au service de l’eau ont crû de 3,3 % annuellement, mais d’autres sources de financement seront nécessaires afin de permettre à la Ville de dépenser des milliards pour mettre à jour ses infrastructures vieillissantes dans les prochaines années.

Des citoyens ont ainsi répondu favorablement jeudi à l’idée, incluse dans le document de présentation de cette consultation publique, d’imposer des taxes additionnelles aux citoyens pour financer les infrastructures d’eau et contribuer à une diminution de la consommation de cette ressource par la population. D’autres s’inquiètent toutefois de la possibilité d’une tarification basée sur la quantité d’eau consommée.

« Qu’est ce qui arrive si un résident n’arrive pas à payer sa facture pour l’eau ? Ça nous inquiète parce que l’eau est une ressource vitale et la couper parce qu’on n’est pas capable de payer la facture, ça nous semblerait poser des enjeux en matière de santé et de sécurité publique », a ainsi soulevé Gabrielle Roy-Grégoire, chargée de projet pour la Coalition Eau Secours.

« Pour l’instant, il n’est pas prévu d’introduire des compteurs d’eau dans les résidences », a assuré Chantal Morissette, sans fermer la porte à cette option pour laquelle ont déjà opté « plein de villes dans le monde ». « On écoute la population pour savoir si c’est quelque chose que les gens souhaitent ou ne souhaitent pas, puis si ça fait partie du portefeuille de solutions ou non », a-t-elle ajouté, évasive.