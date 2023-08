Montréal promet un bilan de son «blitz» d’inspections en marge de l’incendie du Vieux-Montréal

L’administration de Valérie Plante promet de présenter un bilan du « blitz » d’inspections qui ont eu lieu en marge d’un incendie mortel dans le Vieux-Montréal, en mars dernier, à la demande de l’opposition officielle.

Le 16 mars, sept personnes ont perdu la vie, prises au piège dans l’édifice William-Watson-Ogilvie situé au 204, Place d’Youville, qui a été la proie des flammes. Une enquête de la coroner Géhane Kamel est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet incendie, le plus meurtrier à Montréal depuis 1975.

Dans ce contexte, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirmait le 5 avril avoir entamé un « blitz » d’inspections pour s’assurer que les bâtiments patrimoniaux situés en particulier dans l’arrondissement de Ville-Marie sont sécuritaires. L’édifice William-Watson-Ogilvie abritait au moins une chambre sans fenêtre, selon un appel au 911 fait pendant la tragédie, tandis qu’une enquête du Devoir révélait à la fin mars que la Ville a délivré dans les dernières années des permis de transformation à plusieurs autres immeubles de l’arrondissement Ville-Marie où plusieurs logements ne répondent pas aux normes de sécurité élémentaires.

Or, le parti Ensemble Montréal se questionne sur l’efficacité du « blitz » promis par la mairesse il y a plus de quatre mois. Le 10 juillet, Radio-Canada révélait plutôt que le nombre de bâtiments visités par les pompiers de Montréal, qui était de 92 par mois au premier trimestre de l’année en cours, a chuté à 34 par mois d’avril à la mi-juin.

« Quand on a un blitz normalement, on met beaucoup d’efforts pour augmenter le nombre d’inspections », a lancé mardi le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, qui trouve « inquiétant » que ce nombre ait plutôt diminué dans les derniers mois. « Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais quand on voit des chiffres comme ça, on est inquiet, a-t-il poursuivi. Ce n’est pas normal. »

Des données obtenues par Ensemble Montréal grâce à une demande d’accès à l’information font pour leur part état d’une baisse de 24 % des avis de correction émis par le Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pendant les cinq premiers mois de l’année en cours, par rapport à la même période en 2022. Or, Mme Plante avait justement dit en conférence de presse, le 5 avril, que la Ville collabore avec la RBQ dans ses efforts pour mieux inspecter les bâtiments de Ville-Marie.

Le SIM devra s’expliquer

Ensemble Montréal a ainsi présenté une motion mardi demandant que le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) présente un bilan des inspections de bâtiments réalisées en marge de l’incendie du 16 mars dans le Vieux-Montréal. Une demande qui a reçu un accueil favorable de l’administration de Valérie Plante. Une version amendée du document a ainsi été adoptée mardi en fin d’après-midi.

« On peut avoir un débat sur la quantité [des inspections], mais on ne le fera pas aujourd’hui. Je pense que c’est nécessaire justement d’être très transparent sur tous ces éléments-là et de laisser le SIM expliquer dans quel contexte il se trouve en ce qui concerne les inspections de bâtiments dans le Vieux-Montréal », a alors déclaré le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt. On ignore toutefois quand le SIM sera convoqué à cet effet devant la Commission de la sécurité publique, dans le cadre d’une séance publique.