La sécurité des élèves avant la fluidité routière

La sécurité des écoliers avant la fluidité des automobiles : à une semaine de la rentrée scolaire, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lance un appel à la responsabilité des automobilistes. Elle demande aussi au gouvernement Legault de privilégier la protection des usagers les plus vulnérables dans la stratégie nationale de sécurité routière qui doit être dévoilée mardi.

La mairesse a invité les conducteurs de véhicules routiers à la prudence, tandis qu’une série de collisions ont causé des blessures à sept personnes en 24 heures, la semaine dernière, à Montréal. La mort de la petite Mariia, heurtée par une voiture tout près d’une école primaire en décembre dernier, reste aussi en mémoire des résidents du quartier Centre-Sud, près du pont Jacques-Cartier.

« Je m’adresse à tout le monde, il faut absolument être vigilant. Prendre quelques minutes de plus pour arriver au bureau n’a aucune importance quand on pense à si ça peut sauver une vie. On a vu malheureusement que pour des raisons évidentes, une voiture contre un piéton, c’est le piéton qui perd », a dit la mairesse en marge d’un événement public, lundi matin, à Montréal.

Radars photo

Valérie Plante a répété qu’elle a de « grandes attentes » envers la stratégie de sécurité routière qui doit être annoncée mardi par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

« J’aimerais avoir un énoncé de vision. Il faut pouvoir dire aux gens : “Oui, on veut de la fluidité, on comprend que les gens doivent se rendre d’un point A à un point B, je pense entre autres aux régions, mais jamais, jamais, jamais au détriment de la sécurité des plus vulnérables” », a-t-elle déclaré.

La mairesse a rappelé sa demande au gouvernement d’autoriser des radars photo dans la métropole, sans en préciser le nombre. Elle souhaite limiter la vitesse pour prévenir les collisions. Et comme le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, elle prône une réduction considérable du nombre de voitures au Québec.

La Ville de Montréal a aussi annoncé 12 millions de dollars supplémentaires, la semaine dernière, pour sécuriser une quarantaine d’intersections, notamment près des écoles. L’installation de saillies de trottoir et de dos-d'âne fait partie des mesures que les municipalités peuvent prendre sans autorisation de Québec. Et Montréal le fait, insiste Valérie Plante.

« Bienvenue bébé »

La mairesse et son équipe ont annoncé lundi matin que la Ville offrira aux nouveau-nés montréalais une boîte contenant du matériel pour les bébés et leurs parents, à compter de janvier 2024. Il s’agit d’une promesse électorale qui vise à souligner l’arrivée de 20 000 bébés par année, notamment les plus défavorisés, dans la métropole.

Les objets offerts seront « écologiques, sécuritaires, non genrés et viendront de fournisseurs locaux », a précisé Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif.

Ce « cadeau » aux couleurs de la Ville, d’une valeur de 200 $, contiendra une douzaine d’objets, dont une couche de piscine, une couverture en polar, un hochet, une brosse à dents et un billet valide pour deux adultes dans un musée d’Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, Jardin botanique, Planétarium, Biosphère), où les enfants de moins de quatre ans entrent gratuitement.

Valérie Plante a admis que les familles souffrent de l’inflation record et de la crise du logement. Elle presse le gouvernement Legault d’investir massivement dans le logement social.