Le centre-ville de Montréal «renoue avec les chiffres de 2019» ﻿

Le centre-ville de Montréal s’est presque complètement remis des effets de la pandémie, qui a durement affecté l’achalandage de ses commerces dans les dernières années en plus de changer les habitudes de travail et de consommation de la population. Mais cette reprise n’est pas uniforme, et des défis demeurent pour assurer sa vitalité à long terme.

« On renoue avec les chiffres de 2019 », s’est réjoui mardi avant-midi le directeur général de la société de développement commercial Montréal centre-ville, Glenn Castanheira, dans le cadre d’une conférence de presse tenue au square Phillips.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, y a dévoilé des données encourageantes sur le taux d’inactivité des commerces du coeur de la métropole. Sur les rues commerciales, celui-ci est passé de 24 % en 2021 à 16 % aujourd’hui. Quant aux galeries marchandes, situées principalement sur la rue Sainte-Catherine Ouest, le taux d’inoccupation des locaux est passé de 34 % à 12 %.

Ainsi, « le taux d’inactivité commerciale sur Sainte-Catherine et dans les galeries marchandes du centre-ville est au plus bas depuis 2020 », dans les mois précédant le début de la pandémie, a poursuivi la mairesse. Selon elle, la création de rues piétonnes estivales ces dernières années et le réaménagement progressif de la rue Sainte-Catherine Ouest ont contribué à redynamiser le coeur de la métropole.

Selon des données de la Ville, ce sont d’ailleurs six fois plus de commerces qui ont ouvert leurs portes depuis le mois d’avril par rapport à ceux qui ont cessé d’opérer lors de cette même période.

Les hôtels du centre-ville ont enregistré pour leur part un taux d’occupation de 83 % depuis le début du mois d’août, en hausse de 3 % par rapport au mois précédent. « C’est comme si on remplissait le Centre Bell chaque jour. Donc, c’est vraiment une performance exceptionnelle », a illustré le p.-d.g. de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

La performance des commerces du centre-ville n’est toutefois pas uniforme

Le taux d’inoccupation des locaux est ainsi deux fois moins élevé sur la portion de la rue Sainte-Catherine Ouest récemment réaménagée que sur celle située entre les rues Mansfield et Stanley, qui sera bientôt en chantier. « Ça montre donc que ces aménagements sont bénéfiques pour les commerces », note M. Castanheira, en faisant entre autres référence aux trottoirs élargis.

Le retour au bureau « plafonne »

La vitalité des commerces du centre-ville, associée notamment à la reprise du tourisme, dépend d’autre part de la présence des travailleurs dans les bureaux. Or, elle « plafonne » depuis plusieurs mois à 60 % d’employés s’y rendant d’un à 5 jours par semaine, a indiqué M. Castanheira. Selon ce dernier, il ne faut donc pas s’attendre à un « retour à la normale » prépandémique dans ce domaine, la pandémie ayant transformé les milieux de travail.

La mairesse de Montréal entrevoit toutefois que la mise en service du Réseau express métropolitain pourrait attirer plus de travailleurs au centre-ville en facilitant leurs déplacements. « Quand on a une option de transport efficace et rapide, je pense que ça va contribuer à ramener les travailleurs », a-t-elle évoqué.

L’élue espère d’autre part que le prochain plan d’action du gouvernement du Québec en matière d’habitation tiendra compte de l’importance d’inciter davantage de gens à habiter au coeur de la métropole. Il deviendra alors plus « intéressant » pour eux de venir travailleur au bureau, estime-t-elle. D’ailleurs, selon la Ville, plus de 3000 nouvelles unités résidentielles ont été livrées depuis le début de l’année au centre-ville de Montréal.

Le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Luc Rabouin, constate pour sa part qu’un meilleur encadrement des baux commerciaux de la part de Québec est nécessaire afin de limiter le nombre de petits entrepreneurs forcés de fermer boutique en raison de la hausse du loyer de leurs locaux. « C’est sûr que la question des locaux commerciaux vacants et de l’augmentation du prix des loyers, c’est un problème qu’on a dans tous les quartiers centraux, dans les quartiers qui sont les plus attrayants », a-t-il dit. « Il faut que ce soit encadré parce qu’on veut protéger nos commerces. »