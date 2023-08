Ensemble Montréal veut plus de brigadiers et d’aménagements routiers autour des écoles

« Le temps est venu d’avoir des actions décisives » pour que cesse la montée du nombre de piétons grièvement blessés ou décédés à Montréal, plaide l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville. Elle demande ainsi une augmentation du nombre de brigadiers et du financement alloué à la sécurisation des artères aux abords des écoles de la métropole.

À quelques semaines de la rentrée scolaire, le parti Ensemble Montréal s’inquiète de constater que la sécurité des piétons laisse à désirer à des dizaines d’intersections de la métropole qui seront bientôt traversées par de nombreux enfants, parents et employés qui se rendront cinq jours par semaine aux écoles situées à proximité.

En mai 2023, la métropole comptait 521 passages d’écoliers bénéficiant de la présence de brigadiers, un nombre qui n’a pratiquement pas bougé depuis 20 ans, affirme Ensemble Montréal. Or, le nombre de collisions routières ayant blessé gravement des piétons à Montréal est passé de 22 à 71 entre 2020 et 2022, tandis que 20 piétons ont été victimes d’une collision mortelle l’an dernier, selon des données du Service de police de la Ville de Montréal.

« C’est important de ne pas oublier que derrière ces chiffres, il y a des familles qui souffrent », a relevé mardi matin la porte-parole d’Ensemble Montréal en matière de transports actifs et de jeunesse, Alba Zuniga Ramos, en conférence de presse à l’hôtel de ville.

Des données ouvertes de la Ville compilées par Ensemble Montréal montrent d’ailleurs que des centaines de collisions impliquant des piétons et des cyclistes sont survenues entre 2012 et 2021 à des intersections situées aux abords des écoles primaires et secondaires de la métropole. La Ville en a ainsi rapporté 30 aux abords du Collège de Montréal, dans Ville-Marie, 25 près de l’école secondaire Jeanne-Mance, dans le Plateau-Mont-Royal, et 21 devant l’école polyvalente Calixa-Lavallée, à Montréal-Nord.

« Il faut arrêter de parler de mobilité sans sécurité à Montréal, parce que ça ne fait pas de sens », a martelé mardi Mme Zuniga Ramos. Elle a ainsi plaidé pour une meilleure sécurisation des intersections problématiques situées à proximité d’écoles « avant que le nombre de blessés et de décès augmente ». « Le temps est venu d’avoir des actions décisives », a-t-elle poursuivi.

Davantage de brigadiers

D’ailleurs, en 2019, lors d’une consultation publique, le Centre de services scolaire de Montréal avait plaidé en faveur d’une augmentation de 22 % du nombre de brigadiers présents devant ses écoles afin de répondre à la croissance de sa population d’élèves.

Depuis, les conditions de travail des brigadiers scolaires ont été bonifiées, mais elles demeurent insuffisantes pour permettre à la Ville de recruter ceux-ci en nombre suffisant pour répondre à cette demande croissante, constate le porte-parole d’Ensemble Montréal en matière de sécurité publique, Abdelhaq Sari.

« La présence de plus de brigadiers scolaires et de policiers aux abords des écoles est primordiale pour assurer la sécurité de nos enfants », estime l’élu. Son parti déposera ainsi une motion à la séance du conseil municipal du 21 août réclamant notamment une augmentation du nombre de passages d’écoliers sécurisés par des brigadiers dans la métropole.

Invitée à réagir, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a assuré que la « sécurisation » des piétons et des cyclistes est la priorité de son administration, « avant même la fluidité » routière. Cependant, « on ne sera jamais capable de mettre un policier à chaque intersection à Montréal », a noté la mairesse. Elle souhaite plutôt prioriser le réaménagement des secteurs où les risques de collisions sont plus élevés — en ajoutant des dos-d’âne ou des radars photo, par exemple.

Manque de fonds

La Ville de Montréal dispose déjà d’un Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), qui vise à financer l’aménagement de saillies de trottoirs, de dos-d’âne, de refuges pour piétons ou d’afficheurs de vitesse à des intersections ciblées. Ce ne sont toutefois que la moitié des projets soumis par les arrondissements de la métropole entre 2018 et 2022 qui se sont vus accorder un financement, constate Ensemble Montréal, qui demande donc que le budget alloué au PSAÉ soit doublé.

Le parti d’opposition affirme d’autre part que les projets de réaménagement situés sur de grandes artères sont plus souvent refusés que ceux situés sur de plus petites rues parce que l’opération est plus coûteuse et complexe. Or, les rues plus passantes sont évidemment plus dangereuses pour les piétons et les cyclistes, note Ensemble Montréal.

« Il faut que ça change », martèle Alba Zuniga Ramos, qui réclame que les critères de sélection du programme soient revus afin de prioriser le réaménagement des environs des écoles situées sur le réseau d’artères de la métropole.