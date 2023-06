Montréal agrandit le parc-nature des Sources

Montréal compte multiplier par cinq la superficie du parc-nature des Sources, dans le Technoparc, un site reconnu pour sa richesse faunique et écologique. Le périmètre que la Ville souhaite protéger comprend le golf de Dorval et le « champ des monarques », mais de nombreux terrains appartiennent toujours à des propriétaires privés et au gouvernement fédéral.

Le comité exécutif sera appelé à approuver, vendredi, un règlement qui ferait passer de 39 à 219 le nombre d’hectares du parc-nature des Sources, qui se trouve sur les territoires de l’arrondissement de Saint-Laurent et de la ville de Dorval, au nord de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. « Pour nous, c’est majeur », indique au Devoir Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs au comité exécutif. « La délimitation nous donne des outils pour pouvoir discuter avec les propriétaires des terrains en vue d’acquisitions potentielles. »

En février 2022, la Ville avait annoncé qu’elle protégerait 16 hectares d’espaces verts lui appartenant dans le secteur du Technoparc, dont les terrains de l’Éco-campus Hubert Reeves et du marais IPEX, en leur accordant une affectation de conservation.

L’administration souhaitait toutefois aller plus loin, pour protéger un secteur plus vaste du Technoparc qui abrite plus de 200 espèces d’oiseaux. Lors de la campagne électorale de 2021, Projet Montréal avait d’ailleurs promis d’agrandir le parc-nature afin de protéger 175 hectares.

Le nouveau périmètre de 219 hectares, qui dépasse la superficie du parc du Mont-Royal, comprend notamment le golf Dorval, qui couvre un peu plus de 80 hectares, ainsi que le champ des monarques. Ces terrains appartiennent tous deux au gouvernement fédéral.

Le périmètre exclut toutefois le terrain sur lequel l’entreprise Hypertec compte construire son siège social, un projet qui inquiète les groupes écologistes. « On poursuit les discussions avec eux. Notre objectif est très clair : c’est de faire des gains importants dans la conservation. Mais comme propriétaire, [Hypertec est] de plein droit », explique Caroline Bourgeois.

Discussions en cours

Beaucoup d’étapes restent à franchir avant que ces terrains puissent être protégés de tout développement puisque le règlement ne modifie pas le zonage des lots et que la Ville n’est pas propriétaire de l’ensemble du site. « Mais ça nous donne un droit de préemption qui peut être important en cas de transaction immobilière et, surtout, ça clarifie les intentions de la Ville quant à la protection de ces espaces-là », dit l’élue.

D’ici là, les discussions se poursuivent avec le gouvernement fédéral au sujet notamment du champ des monarques. En décembre dernier, lors de la COP15, qui se déroulait à Montréal, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, avait promis de protéger des terrains fédéraux loués par Aéroports de Montréal (ADM), dont le champ des monarques.

Rappelons que le champ des monarques avait fait les manchettes en juillet 2022 après qu’ADM eut fauché le terrain qui comportait des milliers d’asclépiades, plante essentielle à l’alimentation des chenilles du papillon monarque.

À terme, toutefois, les ressources de la Ville ne sont pas illimitées pour ce qui est de l’achat de terrains pour leur protection. Caroline Bourgeois souligne que dans le budget de la Ville, l’administration Plante a réservé environ 270 millions sur 10 ans pour des acquisitions de milieux naturels. Ce montant doit cependant servir pour toute l’île de Montréal, pas uniquement pour le Technoparc.

« Ça nous amène à la responsabilité collective pour la préservation de milieux naturels. Les villes ont un pouvoir limité. Jusqu’à quel point les contribuables montréalais doivent-ils assumer [les coûts de] la protection des milieux naturels ? D’où l’importance de la collaboration des propriétaires et des gouvernements », dit-elle.

Des inquiétudes

Le projet de la Ville est un pas « important » dans la bonne direction, estime Katherine Collin, de l’organisme citoyen Technoparc Oiseaux, qui milite depuis des années pour la protection de ce territoire. « C’est un joyau pour la biodiversité. »

Mais le règlement de la Ville n’est pas une fin en soi. « Nous avons encore de grandes préoccupations au sujet de l’installation de sociétés telles qu’Hypertec au coeur de ce secteur. On souhaite que cette entreprise […] choisisse de bâtir ailleurs », indique-t-elle. Selon elle, un site comportant un stationnement non loin du terrain d’Hypertec serait plus approprié pour le projet de l’entreprise.