La cuisine de rue a besoin d’un coup de pouce, estime Ensemble Montréal

Les camions de cuisine de rue sont moins présents dans les rues de la métropole depuis la pandémie, en raison du télétravail, mais aussi parce que la réglementation de la Ville est trop rigide, estime l’opposition à l’hôtel de ville. Pour donner un coup de pouce à cette industrie, Ensemble Montréal propose que la Ville reconnaisse la cuisine de rue comme une activité culturelle à part entière.

« Depuis quelques années, on voit un effet d’essoufflement de la cuisine de rue », constate le conseiller d’Ensemble Montréal dans le district de Tétreaultville, Julien Hénault-Ratelle. Selon lui, la modification réglementaire que propose son parti donnerait beaucoup plus de latitude aux propriétaires de food trucks afin qu’ils puissent participer à des événements ou à des marchés de quartier éphémères sans être obligés de présenter une programmation artistique, comme c’est le cas en ce moment.

À l’heure actuelle, seuls quatre des 19 arrondissements de la ville permettent la présence de camions de cuisine de rue sur le domaine public, soit Ville-Marie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. « On voit un immense potentiel de développement pour la cuisine de rue à Montréal », dit l’élu, qui montre du doigt la réglementation trop contraignante.

Avec sa collègue Stéphanie Valenzuela, M. Hénault-Ratelle présentera à l’assemblée du conseil municipal du 12 juin prochain une motion réclamant un assouplissement de la réglementation de la Ville afin de reconnaître la cuisine de rue comme une activité culturelle. « La cuisine de rue est un vecteur d’identité et de culture qui doit être reconnu à son plein potentiel en tant que gastronomie. Avec la modification réglementaire qu’on propose, ça permettrait à la cuisine de rue d’être présente à des événements plus éphémères, rapidement et simplement. »

Avec sa motion, l’opposition souhaite aussi que la Ville mandate l’Office montréalais de la gastronomie afin que celui-ci élabore un plan d’action visant le rayonnement de la cuisine de rue montréalaise. La Ville devrait aussi convenir avec l’Office d’un financement triennal pour l’Association des restaurateurs de rue du Québec afin de lui assurer une meilleure stabilité financière, propose-t-on.

Finalement, Ensemble Montréal suggère l’implantation de bornes électriques dédiées aux camions de cuisine de rue dans des emplacements prédéterminés pour éviter le recours à des génératrices au gaz.

De multiples contraintes

La vice-présidente de l’Association des restaurateurs de rue du Québec, Gaëlle Cerf, confirme que l’industrie se bute à une réglementation contraignante qui considère la gastronomie comme étant de nature commerciale avant tout. « Créer un événement qui est basé sur la gastronomie à l’extérieur, c’est très compliqué. Il faut absolument qu’il y ait de l’art et de la culture. Il faut avoir un D.J., un cracheur de feu et un échassier », ironise-t-elle.

Elle cite à titre d’exemple l’événement Les Premiers Vendredis qui se déroule sur l’Esplanade du Parc olympique. Celui-ci ne pourrait se tenir sur le domaine public, dit-elle. « N’ayant pas le statut d’événement culturel, on a beaucoup de mal à obtenir des subventions », ajoute-t-elle.

Malgré tout, l’industrie de la cuisine de rue se porte bien, même si les camions sont moins visibles dans les rues, soutient Mme Cerf. Bien avant la pandémie, la cuisine de rue s’était tournée vers les événements privés, les festivals et même les CHSLD, délaissant progressivement des activités sur le domaine public.

L’Association compte à l’heure actuelle 73 membres, pour un total d’une centaine de camions.