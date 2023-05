Montréal nomme une nouvelle commissaire à la langue française

Montréal a nommé Noémie Dansereau-Lavoie comme nouvelle commissaire à langue française, un poste créé en 2021 par l’administration de Valérie Plante, mais qui était vacant depuis l’an dernier.

Mme Dansereau-Lavoie aura pour mandat de conseiller les instances politiques et administratives de la Ville dans la protection et la valorisation de la langue française. Elle aura aussi pour mission de s’assurer de la mise en oeuvre du Plan d’action 2021-2024 de la Ville en cette matière.

C’est Valérie Plante qui a dévoilé l’identité de la nouvelle commissaire lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif mercredi matin. « Elle a vraiment une très belle feuille de route », a indiqué la mairesse. « C’est important pour nous, à la Ville de Montréal, de faire rayonner la métropole francophone des Amériques, via nos différentes installations, bibliothèques, maisons de la culture et autres, mais aussi via l’exemplarité, c’est-à-dire de s’assurer que nos processus et la façon dont on fait rayonner la langue française sont exemplaires. »

Mme Dansereau-Lavoie a occupé diverses fonctions au sein de cabinets ministériels tant à Québec qu’à Ottawa. Elle a notamment été conseillère politique auprès du ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne. Elle a également participé au Groupe d’action pour l’avenir de la langue française du gouvernement du Québec en plus d’occuper des fonctions en matière de développement et de planification stratégique à Radio-Canada.

La nouvelle commissaire relèvera directement du directeur général de la Ville, Serge Lamontagne, et entrera en poste le 5 juin. Son arrivée coïncide avec l’application de la réforme de la Charte de la langue française, le 1er juin 2023.

Le poste de commissaire à la langue française avait été créé en 2021 et avait été confié Roseline Fréchette, mais celle-ci avait quitté ses fonctions en décembre dernier afin de retourner au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, où elle travaillait auparavant.

En mars dernier, le Comité de la Ville de Montréal sur la langue française, présidé par l’ancienne ministre Louise Harel, avait déposé un rapport qui recommandait notamment à la Ville d’ajouter à son logo officiel le slogan « Métropole francophone des Amériques ». Le groupe de travail suggérait aussi qu’un lieu « d’une grande visibilité » soit nommé en l’honneur de Camille Laurin, père de la Charte de la langue française.