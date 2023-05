Le service incendie de Montréal avait bien cessé d’enquêter sur l’évacuation des bâtiments

La mairesse Valérie Plante a confirmé mardi qu’un moratoire sur les enquêtes concernant les voies d’évacuation des immeubles avait été instauré par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) en 2018. Mais selon elle, ce moratoire a été levé en 2021, et non en mars dernier, à la suite de l’incendie du Vieux-Montréal qui a fait sept morts.

Valérie Plante a appris l’existence de ce moratoire en prenant connaissance d’un article du Globe and Mail publié lundi. « Ça nous a énormément préoccupés. Plusieurs appels, vous pouvez vous imaginer, ont été faits au Service de sécurité incendie de Montréal via la haute direction pour demander des explications. […] Parce que la sécurité, il ne faut pas lésiner avec ça », a-t-elle déclaré lorsque questionnée par le chef de l’opposition, Aref Salem, à l’occasion de l’assemblée du conseil municipal mardi matin.

« Il y a eu effectivement un moratoire qui a été mis en place, selon les informations qu’on a reçues, après que le DPCP [Directeur des poursuites criminelles et pénales] ait mentionné au SIM que certaines inspections ne permettaient d’avoir une preuve suffisante en cour. »

Mais selon le SIM, le moratoire sur les enquêtes des experts aurait été levé en 2021 et non il y a quelques semaines comme l’indiquait le Globe and Mail, a soutenu la mairesse. « On va tout faire pour faire la lumière sur cette situation-là parce que ce n’est pas ce que l’on souhaite. Tout doit être mis en place pour que la sécurité et l’inspection des bâtiments [soient assurées] ».

The Globe and Mail rapportait lundi qu’à la suite de l’incendie du Vieux-Montréal, survenu le 16 mars dernier, le SIM aurait discrètement levé le moratoire en place depuis 2018 sur les enquêtes concernant les voies d’évacuation des immeubles. Selon le quotidien, ce moratoire aurait été décrété en raison d’un manque de formation du personnel. Il faisait en sorte que les pompiers n’appliquaient plus les normes de sécurité sur les voies d’évacuation des immeubles sur son territoire.

Des lacunes identifiées dès 2009?

Selon les révélations du Globe, une inspectrice du SIM aurait identifié dès 2009 des lacunes dans l’immeuble de la place d’Youville qui a été la proie des flammes en mars dernier, causant sept décès et faisant plusieurs blessés. Cette inspectrice aurait recensé des couloirs sans issue et un nombre insuffisant de sorties. Aucun document au dossier ne démontre que les problèmes ont été corrigés, selon le quotidien.

En 2018, l’inspectrice aurait de nouveau tenté de signaler des problèmes concernant l’absence d’une deuxième sortie au troisième étage et un couloir sans issue au deuxième étage, souligne le quotidien. D’abord approuvée, la demande aurait finalement été refusée en 2021 en raison du moratoire.

« La Ville de Montréal a toujours investi au sein du SIM. Dans la dernière année, c’est 27 millions qui ont été investis », a soutenu Valérie Plante mardi. « On a engagé plein de nouveaux inspecteurs, des préventionnistes. Donc, tous les efforts sont déployés, mais s’il y a à faire plus, évidemment qu’on va le faire, basé sur les informations que le Service des incendies nous donne. »

Rappelons qu’en avril, Québec a ordonné la tenue d’une enquête publique du coroner sur l’incendie du Vieux-Montréal afin de faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie.