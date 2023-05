Les déversements d’eaux usées pas tous détectés à Montréal

Huit ans après le « Flushgate », la controverse entourant le déversement planifié de huit milliards de litres d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent en 2015, la Ville de Montréal n’est toujours pas en mesure de détecter tous les débordements qui surviennent sur son territoire, a constaté la vérificatrice générale, Michèle Galipeau, dans son rapport déposé lundi au conseil municipal.

Montréal compte deux stations d’épuration, soit la station Jean-R.-Marcotte qui traite la majorité des eaux usées de l’île de Montréal, et la station de l’Île Notre-Dame, beaucoup plus petite. Lors d’un audit réalisé l’an dernier pour les années allant de 2019 à 2022, la vérificatrice a noté que la presque totalité, soit 96 %, des ouvrages de surverse étaient dotés d’équipement pour recenser les débordements, et que 79 % d’entre eux étaient en mesure de communiquer en temps réel les débordements avec la station d’épuration.

En revanche, la vérificatrice a constaté que lorsque des défaillances des systèmes sont survenues, il n’a pas été possible de déterminer s’il y avait eu ou non un débordement. Ainsi, entre janvier 2020 et juin 2022, la VG a noté que 127 événements n’avaient pas fait l’objet de suivi en raison des défaillances des enregistreurs de débordements pour des périodes allant d’un à 30 jours.

De janvier 2019 à juillet 2022, Montréal a recensé 3891 débordements des ouvrages de surverse, dont la grande majorité, soit 3686, étaient attribuables à la pluie et à la fonte des neiges. Au fil des ans, le nombre de surverses a diminué, passant de 1454 événements, en 2019, à 562 en 2021. Pour les six premiers mois de 2022, leur nombre a atteint 643. Selon la VG, ce résultat est toutefois lié à des précipitations moindres.

Michèle Galipeau adresse aussi certains reproches à la Ville quant aux signalements faits auprès des autorités ministères impliqués. Ainsi, 98 % des rapports mensuels et annuels ont été transmis au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dans les délais requis. En revanche, La Ville omet d’aviser Environnement et Changement climatique Canada lorsque survient un débordement. Elle tarde à transmettre aux deux ministères les informations concernant les débordements par temps sec, d’urgence ou lors de travaux planifiés.

La Ville a implanté diverses mesures pour réduire les débordements, en procédant notamment à la réparation de son réseau souterrain et en construisant des bassins de rétention, souligne la VG, qui estime que, globalement, la Ville a mis en place des mécanismes permettant une saine gestion de suivi des rejets d’eau.

Bâtiments patrimoniaux

Montréal connaît mal l’état des bâtiments patrimoniaux de son territoire et elle n’a pas identifié tous les immeubles d’intérêt qui lui appartiennent ou sont de propriété privée, observe la vérificatrice générale, Michèle Galipeau. Celle-ci a notamment relevé des lacunes dans le processus d’inspections et dans la prise en charge des bâtiments vulnérables, ce qui entraîne leur détérioration.

Depuis l’adoption de la Loi sur le patrimoine culturel en mars 2021, les municipalités ont l’obligation de réaliser des inventaires des bâtiments patrimoniaux construits avant 1940 sur leur territoire. Montréal a adopté sa Politique du patrimoine et son Plan d’action en patrimoine 2017-2022, en promettant d’être exemplaire avec ses propres immeubles.

Or, Michèle Galipeau signale des failles dans les répertoires élaborés par la Ville dont la création remonte à une vingtaine d’années. Certains bâtiments se retrouvent dans le Système de gestion intégrée de gestion des immeubles (SIGI), mais pas sur d’autres plateformes comme les cartes interactives. Et seul l’arrondissement de Ville-Marie a établi des fiches comportant les principales caractéristiques de bâtiments d’intérêt, comme les matériaux et les composantes.

De plus, la vérificatrice générale indique que l’état de conservation des bâtiments n’est pas établi de manière fiable. La Ville a raffiné l’évaluation de l’état de ses bâtiments grâce à une modélisation. Cet exercice a permis de déterminer que le déficit d’investissement s’élève à 501 millions de dollars pour 54 bâtiments patrimoniaux relevant du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI), mais cela ne représente qu’une fraction du déficit d’investissements pour l’ensemble du territoire, fait remarquer Michèle Galipeau. Quant aux immeubles relevant des arrondissements, certains audits réalisés remontent à 2009 et 2015, note-t-elle.

À cela s’ajoute l’enjeu des bâtiments vacants, dont l’état s’est gravement dégradé au fil des ans. Le Système intégré de gestion des immeubles en compte 82, dont près de la moitié sont patrimoniaux, parmi lesquels l’ancienne station de pompage Craig, le pavillon Hélène-de-Champlain et le Fort-Lorette.

Les programmes d’entretien préventifs spécifiques aux bâtiments patrimoniaux municipaux ne sont pas établis, déplore Michèle Galipeau. Sur les 318 bâtiments municipaux audités, 68 % seulement sont visés par les programmes d’entretien. Selon les bonnes pratiques du milieu, il faut prévoir un budget annuel de 5 % de la valeur du parc immobilier pour en assurer le maintien. Or, le Service de gestion intégré des immeubles (SGPI) n’y consacre que l’équivalent de 2,5 %. Entre 2017 et 2022, le déficit est passé de 1,5 milliard à 2 milliards, souligne la VG.

Michèle Galipeau juge aussi les moyens mis en place pour assurer la protection des bâtiments patrimoniaux appartenant à des intérêts privés sont insuffisants. L’administration a d’ailleurs annoncé la semaine dernière la mise en place d’un nouveau règlement sur l’entretien des immeubles vacants avec des amendes beaucoup plus salées.

Le rapport de la vérificatrice générale, qui compte près de 500 pages, s’intéresse aussi au processus budgétaire de la Ville, à l’octroi et à la gestion des contributions financières aux OBNL, à la gestion des systèmes de contrôle industriels du métro et à la gestion du système Artemis du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Un chapitre est aussi consacré à l’efficacité des véhicules de patrouille sur Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mais compte tenu des enjeux de sécurité, le rapport ne donne pas de détails sur les constats qui ont été faits par la VG.

Il s’agit du dernier rapport annuel de Michèle Galipeau, qui termine son mandat cette année à titre de vérificatrice générale de la Ville de Montréal.

D’autres détails suivront.