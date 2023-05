Montréal serre la vis aux propriétaires de bâtiments vacants

Montréal entend serrer la vis aux propriétaires de bâtiments vacants afin de freiner la détérioration des immeubles inoccupés. Les propriétaires devront chaque année inscrire leur bâtiment vide au registre créé par la Ville et en assurer l’entretien faute de quoi, ils s’exposeront à des amendes salées.

La Ville voulait dépoussiérer son règlement sur l’entretien des bâtiments en vigueur depuis 2007, mais les modifications envisagées étaient si importantes qu’elle a décidé d’élaborer un nouveau règlement.

Montréal compte environ 800 bâtiments vacants, dont 150 sont d’intérêt patrimonial. Présenté jeudi, le nouveau règlement obligera les propriétaires à inscrire, à chaque année, leur immeuble inoccupé à un registre et à assurer le bon état de sept composantes, soit l’enveloppe extérieure, les éléments extérieurs, la structure, les ouvertures, les clapets anti-retour ainsi que les équipements de plomberie et de chauffage.

Les propriétaires seront d’ailleurs tenus de maintenir le chauffage à un minimum de 10 degrés. Dans le cas de bâtiments patrimoniaux, les propriétaires devront faire une déclaration indiquant l’état de leur immeuble. Pour les propriétaires qui négligeraient leur bien ou contreviendraient au règlement, des amendes plus lourdes seront imposées, jusqu’à 250 000 $ dans le cas d’immeubles patrimoniaux.

« À Montréal, il y a des propriétaires qui entretiennent bien leurs immeubles, même si le parc est vieillissant. Mais pour ceux qui veulent les laisser-aller, on a des nouvelles pour eux : on a de nouveaux règlements, ils ont des dents et on va les appliquer », a affirmé Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme au comité exécutif, lors d’une conférence de presse en compagnie de sa collègue responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Le règlement s’appliquera également aux bâtiments municipaux et à ceux appartenant aux sociétés paramunicipales, comme l’Office municipal d’habitation (OMH) qui compte plusieurs immeubles barricadés, mais la Ville ne pourra se donner des amendes à elle-même, a signalé M. Beaudry.

La Ville n’a pas déterminé les tarifs qui seront imposés pour inscrire les bâtiments au registre de la Ville, mais le montant n’aura pas un objectif « dissuasif » et servira davantage à couvrir les frais administratifs.

Le nouveau règlement aurait donné davantage de leviers à la Ville pour sévir contre le propriétaire de l’édifice Jaeger, dont l’instabilité force, depuis un mois, la fermeture d’un tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest, en plein centre-ville, estime Robert Beaudry.

La réglementation vise aussi à contrer la négligence de certains propriétaires qui laissent volontairement dépérir leur immeuble patrimonial jusqu’à ce que la Ville ordonne leur démolition compte tenu de leur décrépitude, a expliqué M. Beaudry.

Les arrondissements seront appelés à appliquer le nouveau règlement, mais selon l’élu, il ne leur sera pas nécessaire d’embaucher davantage d’inspecteurs. « Cette réglementation-là ne vient pas ajouter de charges. Elle vient vraiment donner plus d’opportunités », assure Robert Beaudry.

Plusieurs étapes restent à franchir avant que le nouveau règlement puisse entrer en vigueur. Des consultations sont notamment prévues. Le règlement devrait entrer en fonction au début de 2024.

Le chef de l’opposition, Aref Salem, n’est pas convaincu de l’efficacité des nouvelles règles. « La réglementation, on avait déjà de la misère à l’appliquer. On vient la bonifier aujourd’hui sans donner les outils nécessaires », a-t-il déploré. Selon lui, davantage d’inspecteurs seront requis.

De plus, ce règlement ne répond pas aux cas problématiques, tel que celui de l’immeuble du Vieux-Montréal qui a été le théâtre d’un incendie en mars dernier, qui a coûté la vie à sept personnes.