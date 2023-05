La mairesse Plante compte faire du Vieux-Montréal le «royaume des piétons»

Un premier quadrilatère du Vieux-Montréal sera réservé aux piétons à compter de l’été 2024, a annoncé la mairesse Valérie Plante à l’ouverture du Sommet Climat Montréal qui se tient dans le Vieux-Port mardi.

L’an dernier, lors de la première édition du Sommet climat, Montréal avait annoncé des objectifs en matière de décarbonation du parc immobilier de la métropole. Cette année, la Ville visera les transports, qui ont représenté 43 % des émissions de gaz à effets de serre (GES) au Québec en 2020. Dans la région de Montréal, les émissions de GES liées au transport ont d’ailleurs augmenté de 18 % entre 1990 et 2019, selon un récent rapport publié par la Ville de Montréal.

Parmi les mesures que la Ville mettra en place pour décarboner les transports d’ici 2040, la mairesse Plante a annoncé l’intention de son administration de transformer le Vieux-Montréal en « royaume des piétons ». « On veut le rendre plus convivial et le protéger davantage comme d’autres villes l’ont fait », a-t-elle dit lors de son allocution. La mairesse a cité le cas de Vienne, Bruxelles et Montpellier qui ont piétonnisé une partie de leur quartier historique.

Montréal entend aussi faire du boulevard Henri-Bourassa un « corridor de mobilité durable » avec un service rapide par bus (SRB) et un Réseau express vélo (REV). À l’heure actuelle, cette artère compte huit voies de circulation automobile. Les nouveaux aménagements seront réalisés progressivement par tronçons. Les travaux débuteront dans Saint-Laurent dès cette année.

La Ville vise également à transformer le transport de marchandises en activité à zéro émission. À cet égard, la mairesse a indiqué que la Ville adopterait une stratégie de livraison décarbonée en développant des services de livraison comme le projet Colibri, mais à plus grande échelle.

D’autres détails suivront.