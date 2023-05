Montréal maintient le statu quo sur l’horaire des parcomètres

Après la polémique entourant le prolongement des heures de tarification des parcomètres le mois dernier, l’administration de Valérie Plante a décidé de maintenir le moratoire sur le projet « jusqu’à nouvel ordre ».

« On a pris très au sérieux les préoccupations des partenaires et c’est dans cette perspective qu’on est allés à leur rencontre au cours des deux dernières semaines. On va prendre le temps nécessaire pour poursuivre nos échanges », a indiqué la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de Montréal, Sophie Mauzerolle, dans une déclaration transmise aux médias lundi.

À l’occasion de la réunion hebdomadaire du comité exécutif ce mercredi, les élus adopteront une ordonnance afin de maintenir le statu quo sur l’horaire de tarification des parcomètres. « Et s’il y a des changements, on va les communiquer à l’avance et en bonne et due forme », a soutenu l’élue.

Rappelons qu’à la mi-avril, le quotidien The Gazette avait rapporté qu’un nouvel horaire de tarification était désormais en vigueur au centre-ville ainsi que dans plusieurs arrondissements. En semaine au centre-ville, la période de tarification devait s’étendre jusqu’à 23 h, au lieu de 21 h. Le samedi, le stationnement devait être payant de 9 h à 23 h, au lieu de 9 h à 18 h ; le dimanche, de 9 h à 18 h, au lieu de 13 h à 18 h.

La nouvelle avait soulevé un tollé de la part des commerçants qui n’avaient pas eu vent de ces changements. La Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville s’était dite « fermement » opposée à l’application du nouvel horaire et avait demandé un moratoire d’au moins un an sur le changement d’horaire afin de permettre une évaluation du projet.

L’administration Plante, qui elle-même ignorait l’entrée en vigueur d’un nouvel horaire, avait suspendu la mesure pour deux semaines, le temps de consulter les commerçants et les partenaires.

Motion de l’opposition

Lundi matin, l’opposition a pour sa part demandé que l’administration renonce au projet. « Elle a essayé d’en passer une vite à la population de Montréal », a accusé le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem. Celui-ci a reproché à l’administration d’avoir noyé le projet de modification d’horaire dans un document volumineux sur les tarifs soumis au conseil municipal en décembre dernier sans le publiciser ou consulter les commerçants au préalable.

« La moindre des choses, c’est que la mairesse sorte et dise aux Montréalais : voici le changement à venir. Pas le faire en catimini et attendre qu’un média l’annonce », a souligné M. Salem. L’élu a tout de même admis que l’information figurait dans le document budgétaire adopté par le conseil municipal en décembre, mais que l’opposition ne l’avait pas vue. Ensemble Montréal avait toutefois voté contre le budget 2024 de la Ville.

Selon l’opposition, étendre jusqu’à 23 h la tarification des parcomètres pénalise les résidents du centre-ville et les automobilistes qui se rendent à Montréal pour profiter des événements culturels et fréquenter les restaurants. Elle souhaite donc que l’administration n’y donne pas suite. Lors de l’assemblée du conseil municipal du 15 mai prochain, Ensemble Montréal présentera une motion afin que le Règlement sur les tarifs soit amendé et que l’horaire auparavant en vigueur soit rétabli.