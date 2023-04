Plante refuse de critiquer le travail des fonctionnaires octroyant des permis de transformation

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, refuse de critiquer le travail des fonctionnaires de l’arrondissement de Ville-Marie qui ont remis dans les dernières années des permis de transformation pour des bâtiments comportant des logements qui ne sont pas sécuritaires. Elle assure cependant qu’un « blitz » est en cours avec la Régie du bâtiment du Québec pour vérifier la sécurité de certains bâtiments clés de Ville-Marie.

La semaine dernière, Le Devoir révélait que des permis de transformation ont été délivrés par l’arrondissement de Ville-Marie à au moins quatre immeubles du Vieux-Montréal où plusieurs logements ne répondent pas aux normes de sécurité élémentaires. Parmi ceux-ci, on compte l’hôtel Hygie, aménagé dans un sous-sol, dont les chambres ne comptent aucune fenêtre donnant accès à l’extérieur en cas d’incendie, tandis que ces pièces ne sont pas munies de gicleurs ni d’une sortie de secours, ce qui contrevient à la réglementation provinciale.

L’arrondissement a également remis deux permis de transformation en 2009 et en 2010 au bâtiment du Vieux-Montréal qui a brûlé le 16 mars, entraînant la mort de sept personnes. L’immeuble abritait au moins une chambre sans fenêtre, selon un appel au 911 envoyé pendant la tragédie.

« Tous les processus en place sont suivis par l’arrondissement et la Ville », a réagi Mme Plante mercredi dans le cadre d’un point de presse où elle a été interpellée par plusieurs médias sur le sujet. La mairesse a ainsi refusé de critiquer le travail des fonctionnaires de l’arrondissement de Ville-Marie, faisant valoir que le processus d’octroi de permis de transformation relève d’une « responsabilité partagée » avec la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

« Nous allons faire un blitz avec la RBQ pour vérifier les vieux bâtiments et ceux qui ont des unités locatives », a ajouté Mme Plante, en indiquant qu’une attention particulière sera accordée au secteur du Vieux-Montréal. « On veut s’assurer d’être prêt pour l’été. »

La mairesse n’a toutefois pu indiquer combien de bâtiments seront inspectés par la Ville et la RBQ dans le cadre de cette opération, qui serait déjà en cours.

Plus de détails suivront.