Montréal veut réduire le nombre de « chantiers fantômes » et propose d’imposer des délais plus serrés d’installation et de démontage de la signalisation sur les sites de travaux. Elle suggère aussi de remplacer les cônes orange par des bollards, moins volumineux, lorsque la situation le permet. Ces propositions figurent au menu des discussions qui ont lieu jeudi dans le cadre du Sommet sur les chantiers organisé par la Ville.

« Le fait d’avoir autant de chantiers démontre un dynamisme économique et l’importance de mettre nos infrastructures à niveau », a déclaré la mairesse Valérie Plante dans son discours d’ouverture jeudi matin au Centre des sciences. « Mais le problème, ce ne sont pas les chantiers en tant que tels, mais tout ce qui entoure les chantiers : les cônes, les entraves, la communication avec les partenaires, avec les citoyens, les arrondissements et la Ville. »

La Ville, qui souhaite améliorer ses pratiques et mieux coordonner les travaux sur son territoire, a convoqué des partenaires — parmi lesquels des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs et des experts — à un sommet afin de trouver des solutions aux nombreux maux que causent les chantiers à Montréal.

Afin de lancer les discussions, la Ville a formulé une série de propositions.

Meilleur encadrement

L’une d’elles vise à imposer un délai maximal de 12 heures aux entrepreneurs et aux donneurs d’ouvrage pour l’installation et le démontage de la signalisation des chantiers afin de libérer plus rapidement la voie publique et les trottoirs entravés. « Si un arrondissement donne un permis de cinq jours, ce n’est pas normal de voir un trottoir bloqué pendant trois semaines », a souligné la mairesse.

Certains chantiers doivent parfois être suspendus pour diverses raisons, dont un retard dans la livraison d’équipements, mais la Ville envisage d’octroyer davantage de pouvoirs à l’Escouade mobilité afin que celle-ci puisse, si elle le juge approprié, retirer les permis d’occupation du domaine public après deux avis d’inactivité non justifiés. La valeur des constats d’infraction émis par l’Escouade mobilité pourrait aussi être augmentée, suggère la Ville.

Montréal dispose déjà d’une plateforme appelée AGIR (Assistant à la gestion des interventions dans la rue) qui regroupe tous les permis d’occupation du domaine public sur le territoire. Mais cela ne suffit pas.

La Ville entend donc exiger des gestionnaires de chantiers un plan de maintien de la circulation comme condition pour l’obtention d’un permis sur les artères jugées prioritaires. Ce plan sera analysé par la ville centre, et pas uniquement par les arrondissements, a précisé la mairesse.

Cônes orange orphelins

Finalement, les cônes orange sont omniprésents dans les rues de la métropole, mais ils ne sont pas tous indispensables, estime la Ville. Montréal voudrait donc convenir avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) de solutions pour mieux adapter la signalisation routière au contexte urbain de la métropole.

Il arrive régulièrement que des cônes orphelins soient abandonnés sur le domaine public sans que personne ne sache à qui ils appartiennent. « L’Escouade mobilité fait des blitz de ramassage de cônes orange et de panneaux sur une base régulière sur l’ensemble de la ville de Montréal. Il y a environ 3000 cônes orange et panneaux qui sont ramassés chaque année par l’Escouade mobilité », a expliqué la mairesse Plante.

Des bollards de plus petite taille pourraient par exemple remplacer ces cônes orange, suggère la Ville. Le nombre de ces cônes pourrait également être réduit. De plus, les équipements de signalisation, incluant les cônes orange, pourraient être identifiés à l’aide d’une puce ou d’un code QR afin de retrouver plus facilement leur propriétaire.

La mairesse Plante a voulu lancer un message clair aux participants au sommet. « Aujourd’hui, ce n’est pas une conversation de salon. On n’est pas là pour prendre le thé et se dire comment tout va bien », a-t-elle prévenu. « On est là pour trouver des solutions pour montrer aux Montréalais qu’on se préoccupe de l’aspect de nos rues et de nos chantiers. »

En 2022, quelque 55 000 permis ont été émis pour l’occupation du domaine public sur le territoire montréalais, dont 42 % pour les chantiers de la Ville, 34 % pour des projets privés et 20 % pour les compagnies d’utilité publique, a précisé Nathalie Martel, directrice du Service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal.

Au terme des ateliers et des discussions qui se déroulent toute la journée, la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif, Émilie Thuillier, fera le point sur les travaux en fin d’après-midi à l’occasion d’une mêlée de presse.