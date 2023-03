Une enquête indépendante sur le racisme à la Ville de Montréal réclamée par l’opposition

Les élus de l’opposition officielle de la Ville de Montréal ont réclamé mercredi matin une enquête indépendante sur le climat de travail des employés issus de la diversité et le processus de traitement de plaintes de la Ville afin de poser un diagnostic complet de la problématique. Ils se sont dits « outrés et indignés » par l’enquête du Devoir au sujet du racisme et de la discrimination vécus par une trentaine d’employés de la Ville.

Les élus d’Ensemble Montréal pressent également la Ville à revoir ses processus et à instaurer « une vraie politique de tolérance zéro ». Ils estiment qu’« un examen approfondi des allégations doit systématiquement avoir lieu au moment du dépôt d’une plainte » et que « des sanctions sévères doivent s’en suivre » afin de rendre les responsables imputables.

Le rôle de la commissaire au racisme systémique de la Ville de Montréal, Bochra Manaï, a également été remis en questions par les élus de l’opposition officielle, à savoir si elle est « capable d’exercer un certain pouvoir sur cette problématique », soulignant que depuis son embauche il y a deux ans, « les avancées n’ont pas eu lieu aussi rapidement qu’espéré ». « Aucun impact n’a été perçu par les employés racisés de la Ville », a fait valoir l’opposition officielle dans son communiqué.

