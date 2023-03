Des manifestants arrêtés entre 2011 et 2015 veulent des excuses plus «sincères» de Montréal

S’ils sont satisfaits des six millions de dollars obtenus de la Ville de Montréal en guise d’indemnisations, les personnes victimes d’arrestations massives lors de manifestations tenues entre 2011 et 2015 jugent bien insuffisantes les excuses exprimées par la Ville. Mardi, ils ont demandé à la mairesse Valérie Plante et au directeur du Service de police de Montréal (SPVM), Fady Dagher, de reconnaître publiquement les torts causés aux manifestants.

En octobre dernier, une entente à l’amiable était intervenue entre la Ville de Montréal et les avocats associés aux 16 actions collectives intentées par les manifestants. Ces derniers ont obtenu un montant de six millions de dollars, bien qu’ils réclamaient 53,5 millions, ainsi qu’un engagement de la Ville de publier un texte d’excuses pendant 90 jours sur son site Internet.

Or, le court texte de trois paragraphes est quasi-invisible puisqu’il n’apparaît que sous forme d’hyperlien sur la page du Service juridique de la Ville de Montréal et il est difficile à trouver, ont déploré les représentants des actions collectives lors d’une conférence de presse mardi.

Selon eux, ces « excuses à rabais » ne sont pas acceptables. « J’ai l’impression que même mon fils de 5 ans est capable de s’excuser avec plus de sincérité que l’administration municipale et le service de police », a soutenu Sophie Vallée-Desbiens, qui représente les personnes arrêtées lors de la manifestation du 1er mai 2013.

Selon les requérants, les excuses publiées trop discrètement ne respectent pas l’esprit de l’entente et du jugement rendu le 22 février dernier par le juge de la Cour supérieure Martin Sheehan, lors de son approbation de l’entente d’octobre. Ils demandent donc que la mairesse Plante ainsi que le chef de police Fady Dagher prennent la parole publiquement pour présenter leurs excuses et reconnaître les torts causés, comme l’ex-maire Denis Coderre l’avait fait en 2017 à l’endroit de la communauté LGBTQ, victime de discrimination entre les années 1960 et 1990.

Et les recommandations ?

« Mais au-delà de notre demande d’excuses, on voudrait que la mairesse et le service de police nous indiquent comment ils vont mettre en pratique les recommandations que le juge Sheehan a faites afin que la police modifie ses comportements lors des manifestations », a expliqué Marcel Sévigny, qui représente un autre groupe de manifestants arrêtés en 2012.

Rappelons que les poursuites intentées concernaient des manifestations tenues entre 2011 et 2015 afin de dénoncer la brutalité policière et le règlement P-6 de la Ville. Ce règlement a d’ailleurs été modifié en 2016, puis abrogé en 2019. Les manifestants s’opposaient, entre autres, à l’interdiction de porter un masque pendant une manifestation et à l’obligation de fournir un itinéraire aux forces de l’ordre avant une manifestation spontanée.

Le règlement des 16 actions collectives touche environ 3200 personnes et les représentants des manifestants s’attendent à ce que chaque personne reçoive entre 1500 $ et 2000 $. Pour l’instant, on ignore combien de personnes ont fait une réclamation.

Mardi midi, la mairesse Plante a publié un message sur son compte Twitter. « Le droit de manifester est fondamental et nous le défendrons toujours. C’est pourquoi je réitère les excuses de la Ville de Montréal envers les personnes qui ont manifesté en 2012 et dont les droits ont été brimés par l’ancien règlement P-6, abrogé par notre administration », a-t-elle écrit. « L’entente qui a été conclue avec les victimes de l’ancien règlement P-6 témoigne de notre engagement à défendre leurs droits fondamentaux. »

