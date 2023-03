Montréal demande l’aide de Québec pour s’attaquer au logement social et aux transports

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, lance un cri du coeur à Québec. À deux semaines du dépôt du prochain budget du gouvernement Legault, l’élue réclame plus de fonds pour accélérer la construction de logements sociaux sur son territoire. Elle réclame aussi un soutien financier d’urgence pour les sociétés de transport en commun, afin d’éviter que celles-ci ne sombrent dans « une dangereuse spirale descendante ».

Dans une lettre de trois pages acheminée lundi au ministre des Finances du Québec, Eric Girard, et dont Le Devoir a obtenu copie, Mme Plante presse Québec de l’aider à faire face aux deux « crises majeures » vécues par la métropole. Sans surprise, la crise du logement se trouve en tête de la liste d’épicerie de la mairesse, au moment où les locataires à faible revenu subissent durement les répercussions de la spéculation immobilière sur les loyers, qui ont augmenté l’an dernier à un rythme record de 5,2 % en moyenne sur l’île de Montréal, selon des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

En août dernier, pendant la campagne électorale, le gouvernement Legault s’est engagé à ériger 11 700 logements sociaux et abordables dans la province au cours des prochaines années. Selon la mairesse Plante, un logement sur 10, parmi ceux promis, verrait le jour dans la métropole.

Or, ce nombre est insuffisant, estime la mairesse, qui demande à Québec de financer plutôt la construction de 2000 logements sociaux et communautaires par année à Montréal, ce qui correspond, selon Mme Plante, à « la capacité de réalisation annuelle de la Ville et de ses partenaires ».

« Ce seuil est requis pour assurer le développement immobilier équitable, pour contribuer à la lutte à l’itinérance et pour développer des secteurs stratégiques tels que ceux de Namur-Hippodrome, de Bridge-Bonaventure et des Faubourgs », poursuit-elle dans sa lettre au ministre Girard.

En décembre 2021, la métropole dénombrait 61 654 logements sociaux et communautaires sur son territoire, selon un bilan de la Ville. Mais on compte toujours, d’une année à l’autre, quelque 23 000 ménages sur la liste d’attente de l’Office municipal d’habitation de Montréal pour avoir accès à un logement social.

Pour s’attaquer à ce problème, la Ville prévoit investir plus de 900 millions de dollars « de son propre argent » dans le développement de « son parc immobilier social et abordable », affirme Valérie Plante. La mairesse avait d’ailleurs promis en campagne électorale, à l’automne 2021, de contribuer à la réalisation de 60 000 logements abordables en une décennie en faisant l’acquisition de terrains dans différents arrondissements de la métropole. « Mais malgré ces actions, de nombreux projets d’habitation seront menacés faute d’un financement adéquat », soulève la mairesse dans sa missive.

La cheffe de Projet Montréal propose ainsi que la Ville de Montréal prenne en charge 12 projets totalisant 1098 logements sociaux inscrits au programme AccèsLogis Québec, mais qui tardent à voir le jour. En échange, la métropole recevrait un soutien financier de 314,5 millions de dollars de la part du gouvernement Legault, en plus d’une réserve « pour pallier l’inflation », qui affecte durement le milieu de la construction, propose Mme Plante.

« Le risque de réalisation de ces unités serait alors porté exclusivement par la Ville de Montréal et les décaissements seraient attendus sur trois ans », écrit-elle, au moment où le gouvernement Legault prévoit de mettre fin au programme AccèsLogis pour miser sur son nouveau Programme d’habitation abordable Québec, qui ne fait pas l’unanimité.

Sauver le transport collectif

Une urgence n’attend pas l’autre. La mairesse Valérie Plante ne cache pas son inquiétude, dans sa lettre au ministre Eric Girard, quant à la situation financière précaire de la Société de transport de Montréal (STM), qui a réduit son offre de service de 10 % dans le contexte de la pandémie. « Il va sans dire que cela n’est pas sans impact sur l’achalandage, et de façon encore plus importante sur l’attractivité du transport collectif. Il est donc impératif de ramener l’offre de service de la STM à son niveau de 2019, sans quoi nous risquons de basculer dans une dangereuse spirale descendante », prévient Mme Plante.

Dans les derniers mois, la STM a déployé beaucoup d’efforts pour réduire ses dépenses, estime la mairesse. Elle craint cependant qu’une « compression supplémentaire » n’ait pour effet d’affecter encore davantage l’offre de service du transporteur et, par ricochet, « son achalandage ».

« Afin d’éviter de précariser davantage l’offre de transport collectif à Montréal, la Ville demande donc au gouvernement de compenser le solde du déficit financier de la STM pour 2023 et 2024, respectivement estimé à 50 M$ et 40 M$ récurrents », écrit la mairesse. Des sommes, précise-t-elle, qui s’ajouteraient au montant d’un demi-milliard que réclame déjà l’Autorité régionale de transport métropolitain pour aider les sociétés de transport de la grande région de Montréal à boucler leur budget en 2023.

À moyen terme, Valérie Plante demande d’ailleurs à Québec de revoir les sources de financement du transport en commun afin que le déficit accumulé par celles-ci dans la région métropolitaine ne cesse de peser sur les épaules des villes et des usagers, qui subissent annuellement des hausses tarifaires.