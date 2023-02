L’entente de 6 millions pour indemniser des manifestants montréalais est «juste», tranche la Cour supérieure

La Cour supérieure a jugé « juste » et « équitable » l’entente de 6 millions de dollars proposée par la Ville de Montréal pour régler 16 actions collectives impliquant des milliers de victimes alléguées de brutalité policière dans la métropole, qui réclamaient pour leur part 53,5 millions à titre de dédommagement.

« La demande est accordée. L’entente est juste, équitable et dans l’intérêt des membres. La proposition de service des avocats des différents groupes afin d’agir comme administrateurs des réclamations est raisonnable et les honoraires des avocats sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus », a tranché le juge de la Cour supérieure Martin Sheehan dans une décision rendue le 22 février.

Le magistrat a ainsi la proposition d’entente soumise par la Ville de Montréal pour éviter « des procès longs et coûteux », ce qui contribue ainsi « à l’économie des ressources judiciaires », détaille le jugement.

Ces manifestations ont donné lieu à des manoeuvres policières d’encerclement, des détentions ou des constats d’infractions.

Les poursuites intentées concernaient des manifestations survenues entre 2011 et 2015 et qui visaient notamment à dénoncer le règlement P-6 de la Ville, qui a depuis été modifié en 2016, puis abrogé complètement en 2019. Les manifestants s’opposaient notamment, à l’époque, à l’interdiction de porter un masque pendant une manifestation et à l’obligation de fournir un itinéraire aux forces de l’ordre avant une manifestation spontanée.

Au fil des années, les poursuites se sont accumulées pour atteindre un dédommagement total réclamé de 53,5 millions de dollars qui était destiné à plus de 3000 personnes affirmant avoir été victimes d’une atteinte à leurs droits et libertés de la part d’agents du Service de police de la Ville de Montréal, ou encore d’une arrestation illégale. Les réclamations individuelles s’élevaient ainsi à environ 17 000 dollars en moyenne.

La Ville a depuis entamé plusieurs négociations avec les différents responsables de ces recours collectifs, dans le but d’éviter la tenue de divers procès qui se seraient sans doute étirés sur plusieurs années. Elle a finalement proposé une somme de 6 millions de dollars, dont une partie servira à couvrir les frais d’avocats des poursuivants. Les manifestants concernés devront donc s’attendre à recevoir un montant nettement moins important qu’espéré initialement à titre de dédommagement de la part de la Ville.

Par ailleurs, dans le cadre de cette entente, la Ville de Montréal s’engage à publier pendant 90 jours, sur son site Internet, un texte d’excuse dans lequel elle reconnaît que « certains gestes posés par les forces policières et l’administration municipale à l’égard des participantes et participants aux manifestations visées par les présentes actions collectives ont porté atteinte à certains de leurs droits fondamentaux, leur causant ainsi des dommages ». « C’est pour cette raison que la Ville de Montréal offre publiquement ses excuses à toutes ces personnes », conclut le message.