Montréal lance une consultation sur la gouvernance de Ville-Marie

Montréal souhaite entendre la population sur la gouvernance de l’arrondissement Ville-Marie d’ici la fin du mois de mars. Un des scénarios qui sera soumis à la consultation propose l’élection au suffrage universel du maire de l’arrondissement, en plus de l’abolition des postes de conseillers désignés au profit de conseillers élus par les citoyens du centre-ville.

Depuis 2009, le poste de maire de l’arrondissement de Ville-Marie est de facto occupé par la personne élue à la mairie de Montréal, qui désigne aussi deux conseillers pour siéger au conseil d’arrondissement. Cette formule a été dénoncée à de nombreuses reprises au fil des ans par des citoyens de l’arrondissement qui jugeaient inacceptable le déficit démocratique dont ils étaient victimes.

Ce modèle avait été adopté en 2007, après que l’ex-maire Gérald Tremblay eut demandé à Québec des modifications législatives afin d’assurer au maire de Montréal le contrôle sur cet arrondissement stratégique. Alors maire de Ville-Marie, Benoit Labonté venait de claquer la porte d’Union Montréal, tout comme le conseiller Karim Boulos, faisant ainsi perdre au maire Tremblay sa majorité dans Ville-Marie. Québec avait exaucé le voeu du maire. À compter de 2009, à la suite de sa réélection à la mairie de Montréal, Gérald Tremblay dirigeait désormais la mairie de Ville-Marie, comme l’ont fait par la suite Denis Coderre et Valérie Plante.

Dès 2017, Projet Montréal promettait dans son programme électoral d’exiger du gouvernement du Québec qu’il corrige « l’iniquité que subissent les citoyens de l’arrondissement de Ville-Marie ». En novembre 2021, l’administration Plante a donc confié à un comité d’experts, parmi lesquels l’ancienne ministre péquiste Louise Harel, la professeure de l’Université de Montréal Laurence Bherer, et le directeur général de la Société de développement du centre-ville, Glenn Castanheira, la mission de se pencher sur le dossier et de proposer des solutions.

Les scénarios

Le comité d’experts a élaboré trois scénarios qui ont pour point commun de remplacer les deux postes de conseillers de ville désignés par le maire de Montréal par trois postes de conseillers d’arrondissement élus et qui ne siégeraient pas au conseil municipal de Montréal. Ainsi, chaque district de l’arrondissement compterait deux conseillers élus localement au lieu d’un.

- Scénario 1 : La double fonction de maire de Montréal et maire de Ville-Marie serait conservée. Cette formule permettrait de maintenir une « efficacité administrative » et une « harmonie » entre la Ville et cet arrondissement stratégique. Cette proposition n’augmenterait cependant pas la légitimité du poste de maire d’arrondissement et ne satisferait pas les critiques nombreuses, précisent les documents de la Ville.

- Scénario 2 : La double fonction de maire de Montréal et maire de Ville-Marie serait maintenue, mais un maire d’arrondissement serait désigné parmi les conseillers élus pour s’occuper de la gestion quotidienne de l’arrondissement. Cette formule aurait pour avantage de maintenir une « relative harmonie » entre la Ville et l’arrondissement, mais risquerait d’alourdir la structure administrative et la prise de décisions, souligne-t-on.

- Scénario 3 : Le maire de l’arrondissement serait élu au suffrage universel par les électeurs de Ville-Marie, ce qui répondrait au souhait d’une plus grande légitimité de ce poste et assurerait un meilleur accès au maire de l’arrondissement demandé par les citoyens. Ce scénario risquerait cependant de faire revivre la situation acrimonieuse d’avant 2009, de nuire au développement du centre-ville et de miner l’efficacité actuelle de la gouvernance, fait-on valoir.

Consultation

Les trois scénarios seront soumis à la consultation par l’Institut du Nouveau Monde (INM) au cours du mois de mars avec des ateliers de discussion, l’un avec les citoyens le 18 mars et l’autre avec les groupes socio-économiques et associations le 23 mars. Les citoyens pourront aussi se prononcer en répondant à un questionnaire en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal.

«On souhaite entendre la population. L’objectif, c’est d’y aller à l’inverse de ce qui s’est fait à une certaine époque», a expliqué au Devoir le conseiller du district de Saint-Jacques et responsable du dossier de la démocratie au comité exécutif, Robert Beaudry. « On veut que ce soit une démarche indépendante, non partisane, qui mette au jeu les trois scénarios. »

La consultation ne se limitera pas uniquement aux trois scénarios, puisque les citoyens seront invités à soumettre leurs propres propositions et que celles-ci seront prises en considération, assure M. Beaudry.

L’INM déposera un rapport à la suite des consultations. L’administration Plante retiendra un scénario qui sera soumis au gouvernement du Québec, puisqu’un changement à la gouvernance de Ville-Marie nécessitera un amendement à la Charte de la Ville de Montréal. Robert Beaudry souligne que si le gouvernement acquiesce à la demande de la Ville, les changements pourraient entrer en vigueur lors des élections municipales de 2025. L’élu s’est toutefois gardé de privilégier une option parmi celles proposées.

D’autres détails suivront.