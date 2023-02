Montréal nomme un parc à la mémoire de Michel Chartrand

Treize ans après le décès du syndicaliste Michel Chartrand, Montréal nommera finalement un parc en son honneur. Située à LaSalle, la « promenade Michel-Chartrand » borde le fleuve Saint-Laurent à l’est du pont Honoré-Mercier.

En 2015, cinq ans après le décès de Michel Chartrand, sa fille Suzanne-Geneviève Chartrand avait signé un texte dans Le Devoir, suggérant à la Ville de Montréal d’honorer sa mémoire en dédiant à cet amoureux des arbres un espace de verdure dans la ville qui l’avait vu naître.

À l’époque, Montréal avait envisagé de rendre hommage au syndicaliste en nommant un espace public situé à proximité du pont Jacques-Cartier et de la Centrale des syndicats nationaux (CSN). Plusieurs difficultés liées à cet emplacement ont toutefois retardé le projet. Les lieux publics disponibles se faisant rares, la Ville a dû attendre qu’une occasion se présente à l’automne 2022 pour trouver le lieu idéal pour honorer la mémoire du syndicaliste.

Située dans le secteur de la 90e Avenue à LaSalle, la promenade Michel-Chartrand s’étend sur environ un kilomètre le long du fleuve Saint-Laurent.

Les membres du comité exécutif ont entériné la nouvelle désignation de l’espace vert mercredi matin lors de sa séance hebdomadaire. L’élue responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus, a précisé que l’inauguration officielle de la promenade Michel-Chartrand aurait lieu en avril prochain, à l’occasion du 13e anniversaire du décès du syndicaliste.

La famille de M. Chartrand a salué la décision de l’administration. « Longeant le grand fleuve et entourée de verdure, quoi de mieux pour cet amoureux de la nature ? », a souligné sa fille Suzanne-Geneviève Chartrand.

Né à Montréal en 1916, Michel Chartrand était une figure de proue du syndicalisme québécois. Le bouillant syndicaliste était reconnu pour sa détermination et son franc-parler, constamment au front pour défendre les plus démunis, les exclus et les sans-voix. Entre 1969 et 1978, il a présidé le Conseil central de Montréal (CSN). Il s’est éteint en avril 2010 à l’âge de 93 ans, emporté par un cancer.

Depuis 2010, un parc de Longueuil porte le nom du syndicaliste. Cet espace vert a fait les manchettes à plusieurs reprises dans les dernières années en raison de la surpopulation de cerfs de Virginie qui y est observée. Montréal a par ailleurs nommé en 1995 un parc de Ville-Marie au nom de son épouse, Simonne Monet-Chartrand.