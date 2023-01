La fontaine-sculpture «Mastodo» reviendra immobilisée au square Viger

La fontaine Mastodo, une oeuvre réalisée par le sculpteur Charles Daudelin, devrait être de retour au square Viger l’automne prochain. La Ville de Montréal a lancé un appel d’offres pour sa restauration. Mais pour des raisons de sécurité, la coupole de bronze, conçue pour basculer lorsque remplie d’eau, sera immobilisée. Il s’agit là d’un des compromis que la famille du sculpteur a dû accepter pour permettre le retour de l’oeuvre dans l’espace public.

Mastodo était partie prenante d’Agora, un aménagement conçu par Charles Daudelin au square Viger et inauguré en 1983. À l’époque, une vingtaine d’édicules en béton occupaient le square, qui comptait aussi des rideaux d’eau, des bassins et la fontaine-sculpture Mastodo. Cette oeuvre de 10 tonnes était dotée d’une vasque de bronze qui, lorsque remplie d’eau, déversait son contenu à intervalles réguliers dans un bassin.

Or, la fontaine n’a fonctionné que quelques mois en raison d’un bris. Demeurée sur place pendant plus de trois décennies, l’oeuvre est un peu tombée dans l’oubli. Jusqu’en 2015, lorsque l’administration de Denis Coderre a annoncé qu’Agora, devenue un repaire d’itinérants et de marginaux, serait détruit pour permettre le réaménagement complet du square Viger. L’affaire avait suscité une levée de boucliers dans le milieu des arts et chez les défenseurs de l’oeuvre de Charles Daudelin, décédé en 2001.

Après des mois de controverse, l’administration Coderre avait finalement présenté une nouvelle version du projet qui ralliait la famille Daudelin. Le projet préservait une douzaine de pergolas et prévoyait la restauration de Mastodo.

Une fontaine fixe

Le réaménagement du square Viger est presque achevé. Il a coûté 66 millions — en incluant l’aménagement des rues limitrophes et du Réseau express vélo (REV) —, mais Mastodo n’y est toujours pas et dort dans un entrepôt municipal. À deux reprises, la Ville de Montréal a lancé sans succès des appels d’offres pour restaurer l’oeuvre. Un nouvel appel d’offres a été lancé le 13 décembre dernier et les soumissions pourront être reçues au plus tard le 9 février prochain.

Or, contrairement au concept original, la vasque de bronze de 6,75 tonnes ne basculera plus. Les documents de l’appel d’offres spécifient que, pour rendre l’oeuvre fixe, des modifications devront être apportées à l’axe de pivot. L’adjudicataire du contrat devra aussi concevoir un « système sécuritaire avec barrure pour retenir l’oeuvre dans sa position à un angle de 15°».

En entrevue au Devoir, le fils de Charles Daudelin, Éric Daudelin, dit être déçu que Mastodo soit condamnée à l’immobilité. Il n’a d’ailleurs pas oublié les pénibles discussions avec la Ville de Montréal en 2015 pour empêcher la destruction d’Agora et préserver Mastodo. « J’ai été obligé d’accepter des compromis tout au long du processus, se rappelle-t-il. J’ai aussi dû accepter que Mastodo soit déplacée et surélevée. »

Un danger ?

L’ancien conseiller municipal Richard Bergeron, responsable du dossier du square Viger sous l’administration Coderre, soutient qu’il avait plaidé à l’époque en faveur d’une fontaine mobile respectueuse du concept original. « J’étais un ardent partisan de la conservation du mouvement, parce que je disais que le propre de cette sculpture-là, c’est le mouvement », explique-t-il aujourd’hui. Il affirme que le milieu culturel jugeait plus important le mouvement de l’eau et recommandait que la fontaine soit immobile.

Richard Bergeron reconnaît toutefois que le mouvement de bascule, qui laissait tomber une importante masse d’eau à intervalles réguliers, pouvait représenter un danger pour le public. « C’est carrément une machine à tuer du monde, lance-t-il. C’était un beau concept, mais le mouvement n’était pas contrôlé, ce qui était une grave erreur qui s’est révélée de multiples façons, dont le fait que Mastodo a été abîmée. On en a forcé l’arrêt et tout le monde l’a oubliée. »

Comme l’oeuvre se trouvait au-dessus de l’autoroute Ville-Marie, le ministère des Transports avait exigé à l’époque sa mise à l’arrêt, craignant que ses « coups de butoir » répétitifs n’affaiblissent la structure autoroutière, raconte l’ancien élu.

Richard Bergeron souligne qu’il aurait fallu contrôler le mouvement de bascule avec un système hydraulique si la Ville avait opté pour le respect du concept original. Mais il s’étonne que Mastodo ne soit toujours pas en place. « Comme elle est fixe, il suffit de ressouder la vasque et de la remettre en place. L’alimentation en eau est prête. Il n’y a plus rien à faire. »

Éric Daudelin soutient pour sa part que le bris de Mastodo, quelques mois après son installation dans les années 1980, n’est pas attribuable à un vice de conception. L’oeuvre avait fait l’objet de vérifications de la part d’ingénieurs. Il indique qu’une déformation du bronze est survenue après le refroidissement de la vasque. Le problème n’ayant pas été corrigé, la vasque, fragilisée, s’est finalement fissurée, ce qui a mené à l’immobilisation de la fontaine.

Un site dénaturé

Historienne de l’art spécialisée en art public, Danielle Doucet déplore le sort réservé à Agora et à Mastodo. « Ce n’est plus l’oeuvre de Daudelin », dit-elle au sujet du réaménagement du square Viger. « Les grands cercles en béton n’ont rien à voir avec sa production. C’était une oeuvre très octogonale. Tout était à angle droit. C’est triste. C’est tellement dénaturé. »

Et, selon elle, la fontaine-sculpture, sans son mouvement, perd une partie de son âme. « Comme historienne de l’art, je trouve ça désolant qu’une sculpture cinétique, qui bougeait, soit fixe. »

Éric Daudelin convient aussi que l’aménagement du square Viger a peu à voir avec l’oeuvre de son père. « Durant l’été des négociations précédant la remise des plans finaux, nous avons été constamment obligés de mettre de l’eau dans notre vin pour sauvegarder une partie du projet d’origine, indique-t-il. Dommage que les toits des pergolas aient été retirés, mais c’eût été encore plus triste que les pergolas soient complètement rasées. On se devait de les conserver. Appelons ça un devoir de mémoire. »

Éric Daudelin a même demandé à la Ville de cesser d’utiliser le nom Agora pour désigner les nouveaux aménagements du square Viger. Il se réjouit toutefois de la présence d’un restaurant sur le site, bien qu’il eût préféré le voir dans l’une des pergolas, comme le voulaient les plans originaux.

Né à Granby en 1920, Charles Daudelin est un pionnier de la sculpture moderne et de son intégration à l’architecture. Il est décédé en avril 2001.

Où trouver les oeuvresde Charles Daudelin à Montréal ? Voici quelques oeuvres dans l’espace public :

Allegrocube (1973), palais de justice de Montréal ; Cailloudo (1990), bibliothèque de Saint-Laurent ; Éolienne V (1983), Palais des congrès de Montréal ; Femme accroupie (1947), édifice Jacques-Parizeau ; Retable (1980-1982), basilique Notre-Dame ; Polypède (1967), campus de l’Université McGill ; Sans titre (1967), théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

Charles Daudelin a aussi réalisé des oeuvres dans les stations de métro Langelier et Mont-Royal.