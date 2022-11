La plus importante hausse de taxes depuis 2011 à Montréal

Dopées par une inflation galopante et l’explosion des valeurs foncières, les taxes des propriétaires montréalais augmenteront en moyenne de 4,1 % l’an prochain. Il s’agit de la hausse la plus importante depuis 2011. L’administration Plante-Ollivier estime toutefois avoir fait des efforts pour limiter la hausse d’impôt à un taux raisonnable.

Le budget 2023 atteint 6,76 milliards de dollars, en hausse de 300 millions par rapport à 2022. Une partie de cette augmentation est attribuable aux investissements en sécurité urbaine et au paiement de la dette de la métropole.

La hausse de l’impôt foncier imposée par la ville-centre pour le secteur résidentiel est de 3,4 % , mais l’ajout des taxes imposées par les arrondissements de 0,7 % porte à 4,1 % la hausse moyenne de l’impôt foncier pour le secteur résidentiel, contre une augmentation d’à peine 2 % l’an dernier.

Rappelons que le rôle d’évaluation foncière de l’agglomération déposé en septembre par la Ville de Montréal avait fait bondir de 35,5 % la valeur foncière des immeubles du secteur résidentiel. La Ville a toutefois réduit le taux de taxation par 100 $ d’évaluation et étalé sur trois ans la hausse du rôle foncier. La Ville signale par ailleurs que le Conference Board du Canada anticipe un taux d’inflation de 4 % pour 2023.

Ces hausses de taxes surviennent dans un contexte où le prix de vente médian des propriétés dans la région métropolitaine a diminué de 10 % dans les derniers mois, par rapport au sommet atteint au printemps 2022. Une situation qui n’est pas étrangère au ralentissement économique qui guette le Québec. Il s’agit de la plus importante augmentation de taxes depuis 2010. Cette année-là, celles-ci avaient grimpé de 5,3 %.

D’un arrondissement à l’autre

Les arrondissements touchés par les hausses de taxes les plus importantes sont L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève (+ 6 %), Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (+ 5,7 %) et, à égalité, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Pierrefonds-Roxboro (+ 5,4 %). La plus faible augmentation est observée dans Ville-Marie où la hausse moyenne se limite à 1,7 %.

De son côté, le secteur non résidentiel connaît une augmentation moyenne de 2,9 % . Les hausses seront particulièrement salées dans Lachine (+ 15,2 %) et dans Saint-Laurent (+ 11,2 %). Elles diminueront de 2,7 % dans Ville-Marie, où les commerces ont particulièrement écopé des effets de la pandémie.

Budget sécurité urbaine

Le budget du SPVM augmente pour sa part de 63,2 millions de dollars cette année pour atteindre 787,1 millions en 2023, une croissance plus importante que celle notée l’an dernier. Ce budget bonifié permettra notamment au corps de police d’embaucher 123 policiers pour faire face à la montée de la violence armée dans la métropole, un nombre d’embauches lui aussi plus élevé que celui qui était inscrit au budget de 2022, où l’on prévoyait ajouter 103 policiers en un an à l’équipe du SPVM. Ce dernier embauchera par ailleurs 10 autres employés dédiés à son Équipe multidisciplinaire d’intervention dans les écoles.

Le corps de police procédera par ailleurs à l’ajout de sept ressources à son Équipe de surveillance des délinquants sexuels, incluant des lieutenants-détectives et un agent de concertation, au moment où celle-ci est confrontée à des « besoins grandissants », mentionne le budget de la Ville. Ce dernier précise d’ailleurs qu’une somme de 45 millions dédiée à l’augmentation du budget du SPVM provient de l’aide financière accordée par Québec en août dernier à la métropole pour faciliter l’embauche de policiers à Montréal.

La Ville prévoit d’autre part un investissement de 16,5 millions de dollars dans son Plan décennal d’immobilisations (PDI) pour l’acquisition et le déploiement de caméras corporelles pour les patrouilleurs du SPVM, un projet qui prend du retard. D’abord attendu cette année, ce déploiement devrait prendre forme l’an prochain.

Mobilité et habitation

En matière de mobilité, la Ville accorde une somme de 30 millions de dollars en soutien à la Société de transport de Montréal, qui accumule un lourd déficit qui menace d’affecter la qualité de son service l’an prochain. De ce montant, cependant, 24 millions seront dédiés au financement de la gratuité du transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus.

La Ville prévoit d’autre part un investissement de 300 millions de dollars dans l’agrandissement de son Réseau express vélo (REV), qui a connu un franc succès sur la rue Saint-Denis. En 2023, l’administration de Valérie Plante prévoit notamment étendre ce réseau de voies cyclables protégées sur l’axe Henri-Bourassa, entre la rue Lajeunesse et le boulevard de l’Acadie, ainsi que sur l’axe Saint-Antoine / Saint-Jacques, entre la rue Guy et la rue du Square-Victoria. L’administration municipale prévoit en outre dépenser 100 millions sur 10 ans pour maintenir son réseau cyclable en bon état.

En matière d’habitation, la part du lion ira à l’acquisition de terrains à des fins de logements abordables, par le biais de son droit de préemption. La Ville prévoit en effet débourser 480 millions de dollars à cette fin sur 10 ans, tandis que 120 millions iront à l’acquisition de terrains et d’immeubles où verront le jour des logements sociaux, le tout au moment où les fonds commencent à manquer dans la cagnotte d’AccèsLogis Québec.

Écofiscalité

Montréal introduit deux mesures d’écofiscalité. Dans un premier temps, elle étendra la taxe sur le stationnement à tout le territoire de la Ville, ce qui lui permettra de récolter des revenus d’un peu moins de 5 millions de dollars. Cette taxe, qui était limitée au centre-ville jusqu’à maintenant, visera l’ensemble des stationnements extérieurs non résidentiels de plus de 20 000 m2.

La Ville commencera aussi à tarifer l’eau potable aux industries, commerces et institutions (ICI) en fonction de leur consommation d’eau. Une facture à blanc serait expédiée aux ICI à la fin du mois de janvier prochain, ce qui leur permettra de connaître le montant qui leur sera réclamé en 2024. Cette mesure rapportera à la Ville 15 millions pour l’année d’application 2023 et ce montant sera versé au Fonds de l’eau.

D’autres détails suivront.