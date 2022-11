Un comité recommande de ne pas remettre la statue montréalaise de John A. Macdonald sur son socle

La statue de John A. Macdonald de la place du Canada, qui avait été déboulonnée en août 2020 par des militants antiracistes, ne devrait pas être remise sur son socle, estime un comité ad hoc mis en place par la Ville de Montréal.

« Considérant les politiques assimilatrices et génocidaires qu’il a mises en oeuvre à l’endroit des peuples autochtones et les actes discriminatoires qu’il a perpétrés envers plusieurs groupes de personnes, dont les conséquences sont encore douloureuses et palpables pour plusieurs comités, le comité estime, dans l’esprit du processus de réconciliation, qu’il est nécessaire de se distancier de cet héritage de John A. Macdonald et de la vision coloniale représentée par le monument », écrivent les membres du comité dans un avis préliminaire rendu public lundi.

Rappelons que la Ville de Montréal avait confié à un comité d’experts la mission d’évaluer la valeur patrimoniale du monument et de lui faire des recommandations sur l’avenir de la statue érigée en 1895 à la place du Canada. Ce comité réunissait notamment la sénatrice Michèle Audette, André Dudemaine, directeur des activités culturelles de Terres en vue et Dinu Bumbaru, directeur des programmes chez Héritage Montréal.

Les membres du comité recommandent de laisser la structure du monument vide en y apposant une plaque explicative. Ils proposent toutefois un « programme d’interprétation renouvelée » qui pourrait prendre différentes formes.

Dans son avis, le comité suggère une approche artistique. Il évoque l’option d’une approche virtuelle à l’aide d’un projet numérique qui pourrait permettre aux victimes des politiques mises en place par Macdonald d’en témoigner. Ce concept aurait l’avantage de « rejoindre un public plus large et plus jeune », souligne-t-on.

« Plusieurs types de projets numériques sont possibles, tels que des circuits en réalité augmentée, dont un point fort serait le monument lui-même, des témoignages livrés par les aînés, des projections, etc. », suggère le comité, qui recommande d’impliquer la population dans la démarche à être entreprise.

Il propose également d’instaurer un rituel de recueillement autour du monument à Macdonald.

