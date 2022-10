Le SRB Pie-IX sera mis en service le 7 novembre

Treize ans après l’annonce du projet, le Service rapide par bus (SRB) Pie-IX entrera en service de façon graduelle à compter du 7 novembre prochain, a annoncé la Société de transport de Montréal (STM) mardi.

Le nouveau service d’autobus reliera le boulevard Saint-Martin, à Laval, à l’avenue Pierre-de-Coubertin, à Montréal. Deux portions ne seront pas accessibles en raison de chantiers, soit celui du secteur Jean-Talon où un tunnel piétonnier est toujours en construction et celui du pont Pie-IX dont la réfection se poursuit jusqu’en 2023. Les autobus devront emprunter des détours dans ces deux secteurs.

La ligne 439 Express Pie-IX deviendra la ligne principale et les abribus seront localisés au centre des voies. Cette ligne comportera trois trajets distincts en fonction de la destination choisie, soit Lacordaire / Henri-Bourassa, Carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX et Laval. « La destination va être bien indiquée quand on monte dans l’autobus », précise Justine Lord-Dufour, porte-parole de la STM. Comme les autobus circuleront sur des voies réservées, ils ne seront pas ralentis par la circulation automobile.

Quant à la ligne 139 Pie-IX, son horaire sera ajusté à la baisse puisqu’elle sera principalement destinée aux déplacements de proximité. Ses arrêts seront situés en bordure de rue. À compter de 2023, les autobus d’exo et de la Société de transport de Laval (STM) circuleront dans le corridor su SRB Pie-IX.



À terme, le SRB Pie-IX, qui desservira Laval et traversera quatre arrondissements montréalais, comportera 38 abris qui seront accessibles aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. Des feux piétons à décompte numérique permettront aux usagers de s’y rendre en sécurité, précise la STM.

Annoncé en décembre 2009 sous l’administration du maire Gérald Tremblay, le SRB Pie-IX devait initialement être mis en service en 2013. Le projet a cependant subi plusieurs retards. Au fil des ans, différents scénarios d’électrification ont été étudiés, dont le recours à des trolleybus, mais cette option a finalement été écartée en raison de ses coûts jugés trop élevés et de l’impact des poteaux et des fils aériens dans le paysage urbain. Les travaux ont finalement débuté en 2019.