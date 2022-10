Luis Miranda rabroué pour ses propos «déplorables» à l’endroit d’un jeune de 15 ans

Quatre jours après les faits, la consternation continue de se faire sentir sur les réseaux sociaux à la suite de propos jugés « déplorables » et « inacceptables » tenus mardi par le maire d’Anjou à l’endroit d’un jeune homme de 15 ans qui était venu s’opposer à la mise en place d’une interdiction de pratiquer le soccer libre sur quelques terrains de l’arrondissement montréalais.

Les séances du conseil d’arrondissement d’Anjou, comme celles des autres arrondissements de la métropole, sont généralement peu visionnées en ligne. Mais la diffusion de la séance tenue mardi soir, qui a soulevé un tollé dans les derniers jours après avoir été largement partagée, accumule jusqu’à maintenant plus de 6 500 visionnements, un nombre qui continue d’augmenter.

Pendant la période de questions de cette rencontre mensuelle des élus de l’arrondissement du nord-est de Montréal, un jeune homme, Hocine Ouendi, s’est présenté au micro. Calmement, il a fait part au maire d’Anjou, Luis Miranda, de sa déception concernant l’interdiction mise en place à la fin août par l’arrondissement de pratiquer le soccer libre sur quelques terrains synthétiques de l’arrondissement.

Cette décision a été prise à la suite « d’incivilités » commises par « des jeunes », lui a d’abord répondu le maire. Des trottinettes électriques et des vélos ont notamment circulé sur ces terrains et des personnes âgées auraient été incitées à quitter les lieux après avoir été victimes de comportements « agressifs » de la part de certaines personnes, a fait valoir M. Miranda, âgé de 67 ans. Poliment, M. Ouendi lui a rappelé qu’il s’agit d’une « minorité » de personnes qui agissent. « C’est la majorité », a répliqué le maire d’Anjou, qui considère « inacceptable que des gens agissent de même ».

« Et si vous êtes un parent, parlez à vos jeunes, éduquez-les vos enfants. Parce que là, il y en a beaucoup qui sont mal éduqués. Et ne dites pas que c’est toujours l’enfant d’un autre », a renchéri le maire, visiblement irrité par les questions du jeune homme. Le maire n’a pu être joint par Le Devoir vendredi et samedi.

Des propos « inacceptables »

Gardant son sang-froid, Hocine Ouendi lui a calmement indiqué qu’il a en fait 15 ans. « Ce que je ne comprends pas, c’est que vous abordez le sujet d’une manière vraiment agressive, c’est comme si ça vous énervait que je vous parle de ça », a souligné le jeune homme, qui souhaitait simplement souligner au maire que, selon lui, les décisions qu’il a prises dans ce dossier « n’étaient pas bonnes ».

« Je trouve ça particulier. Premièrement, moi, à 15 ans, je ne serais pas venu affronter le maire comme vous l’avez fait. Je ne sais pas pourquoi c’est vous. Ça aurait dû être votre père ou votre mère qui aurait dû être là », a par la suite déclaré le maire d’Anjou, soulevant plusieurs réactions négatives dans la salle du conseil, notamment de la part de la mère du jeune homme, qui a rappelé que son fils est dans son droit de poser des questions en séances du conseil d’arrondissement.

« Comportement inacceptable du maire d’Anjou. On devrait encourager la jeunesse à participer à la démocratie municipale plutôt que de la brimer », a réagi sur Twitter le conseiller d’arrondissement du district de Saint-Jacques, Robert Beaudry. « Les jeunes méritent d’être écoutés et non pas d’être accueillis avec mépris », a également relevé la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, à l’instar de nombreux autres internautes.

Comportement inacceptable du maire d’Anjou. On devrait encourager la jeunesse à participer à la démocratie municipale plutôt que de la brimer #polmtl https://t.co/Xx3r6ZEbaI — Robert Beaudry (@RobertBeaudry) October 7, 2022

Les propos du maire Miranda sont d’autant plus « déplorables » qu’ils surviennent dans un contexte où l’on peine à intéresser les jeunes à la politique municipale, juge la professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’UQAM, Danielle Pilette. Le taux de participation des électeurs de 18 à 35 ans a par exemple reculé à 24,7 % aux élections municipales de 2021, dans la métropole, un constat jugé préoccupant par Élections Montréal. Le Conseil jeunesse de Montréal milite pour sa part pour que les jeunes puissent voter dès l’âge de 16 ans.

« C’est comme si le maire, dans un premier réflexe, a tenté de limiter les questions à des électeurs et puisque ce jeune homme n’a pas l’âge de voter, il a été exclu », constate Mme Pilette. Or, insiste-t-elle, une séance du conseil d’arrondissement « se doit d’être publique et accessible à tous ». « L’exercice ne doit pas être discrétionnaire et ne doit pas être limité à un seul type d’invités », ajoute l’experte, qui estime que le maire Luis Miranda a commis une faute « grave » en sous-entendant qu’un adolescent n’ait pas dans son droit de poser des questions pendant une séance du conseil d’arrondissement.

« Le maire devrait être prudent dans ses propos », conclut Mme Pilette.