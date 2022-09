La valeur des immeubles bondit de 32,4 % sur l’île de Montréal

L’effervescence immobilière des dernières années a fait bondir la valeur des immeubles dans la métropole. Le rôle d’évaluation foncière de l’agglomération de Montréal déposé mercredi par la Ville de Montréal pour les trois prochaines années fait état d’une hausse moyenne de 32,4 %. Pour le secteur résidentiel, cette augmentation atteint 35,5 %.

Il s’agit d’un bond important par rapport au rôle précédent pour les années 2020, 2021 et 2022 alors que la valeur des immeubles sur le territoire de l’agglomération de Montréal avait augmenté de 13,7 %. Mais ce type d’augmentation n’est pas inédit puisqu’en 2007, les valeurs des immeubles avaient grimpé de 38,6 %.

Ce sont les immeubles résidentiels de cinq logements ou moins qui ont connu la plus forte progression de leur valeur, avec une croissance de 35,6 %, tandis que pour les immeubles de six logements et plus, la hausse est de 35,1 %. Pour leur part, la valeur des unifamiliales a grimpé de 38,6 %, contre de 30,7 % pour les condominiums. La valeur moyenne des unifamiliales sur l’île de Montréal atteint 840 000 $, et celle des condos 492 400 $.

Les immeubles non résidentiels affichent de leur côté une augmentation moyenne de valeur de 25,7 %. On note cependant une très forte hausse pour les immeubles industriels, soit 60,5 %. En revanche, plusieurs catégories d’immeubles non résidentiels très touchés par le ralentissement de leurs activités en raison de la pandémie ont connu une augmentation inférieure à la moyenne.

Parmi les 15 villes liées, ce sont dans les villes de Montréal-Est (52,5 %), Senneville (45,9 %) et Dollard-des-Ormeaux (45,1 %) où les augmentations sont les plus importantes. Des 19 arrondissements montréalais, ce sont dans Lachine (42,6 %), Pierrefonds-Roxboro (40,8 %) et Saint-Laurent (39 %) où les hausses sont les plus salées. En revanche, l’arrondissement de Ville-Marie se démarque avec une augmentation plus modeste de 15,7 %.

D’importantes hausses de taxes à venir ?

Révisé tous les trois ans, le rôle foncier sert de référence au calcul des taxes scolaires et municipales. Il se base sur les données du marché immobilier au 1er juillet 2021. À cette date, quelque 33 700 transactions avaient été enregistrées sur l’île de Montréal.

Les hausses de valeur n’entraînent pas nécessairement une augmentation des taxes du même ordre, puisque le rôle pourrait être étalé sur trois ans et la Ville ajuste à la baisse son taux de taxation.

Ainsi, pour le budget 2022 de la Ville, l’administration Plante-Ollivier avait limité les hausses moyennes de taxes du secteur résidentiel à 2 % pour les contribuables montréalais. Reste que les propriétaires dont la résidence vaut plus que la moyenne peuvent s’attendre à devoir assumer une hausse de taxes plus importantes.

En janvier dernier, à l’occasion d’une séance de la Commission des finances, le directeur du Service de l’évaluation foncière, Bernard Côté, avait prévenu les Montréalais qu’ils devaient s’attendre à des hausses importantes de l’ordre de 30 % compte tenu des tendances observées dans le marché immobilier.

Le nouveau rôle foncier entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et il peut être consulté en ligne sur le site Internet de la Ville.

Le parc immobilier de l’île de Montréal compte près de 503 000 unités d’évaluation et leur valeur totale atteint 526,3 milliards de dollars.

D’autres détails suivront.