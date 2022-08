Les embauches au SPVM dépasseront les promesses, affirme l’administration Plante

En réplique aux critiques de la Fraternité des policiers de Montréal sur la réduction des effectifs au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’administration de Valérie Plante affirme que les embauches prévues cette année dépasseront les promesses faites en campagne électorale, ce qui se traduira par une augmentation nette du nombre de policiers sur le terrain.

Lundi, dans une lettre adressée à la mairesse Plante, le président de la Fraternité, Yves Francoeur, dénonçait la baisse d’effectifs entre novembre 2021 et le 15 août dernier. Selon les données syndicales détenues par la Fraternité, le nombre de policiers serait passé de 4410 à 4338 pendant cette période, soit une baisse de 72 policiers.

Dans un communiqué publié mardi matin, l’administration affirme maintenant que l’objectif d’embauche de 250 policiers promis par la mairesse Plante en campagne électorale sera dépassé d’ici la fin de l’année et atteindra 282 policiers. Pour l’instant toutefois, la Ville n’est pas en mesure de faire des prévisions quant aux départs à la retraite et aux démissions. « Bien que le bilan total ne pourra se faire qu’à la fin de l’année, les projections du SPVM indiquent qu’à la fin de 2022, le nombre net de policières et de policiers au sein de ses équipes aura augmenté par rapport à novembre 2021 », indique la Ville dans son communiqué.

L’administration Plante souligne aussi que Montréal est la ville canadienne comptant le plus grand nombre de policiers per capita.

En entrevue mardi matin à l’émission de Paul Arcand, sur les ondes de 98,5, Yves Francoeur a remis en doute les données publiées par l’administration Plante. Selon lui, les démissions se multiplient depuis le début de l’année. Des 20 jeunes recrues qui devaient être embauchées en septembre, 16 d’entre eux se seraient désistés, a-t-il affirmé. « Les chiffres de la Ville ne tiennent pas la route », a soutenu le chef syndical. Selon lui, le moral des troupes est particulièrement affecté par le temps supplémentaire obligatoire.

Rappelons que la convention collective des policiers montréalais est échue depuis le 31 décembre dernier.