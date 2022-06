Une enquête publique réclamée pour le projet immobilier Square Children’s

Des organismes demandent la tenue d’une enquête publique sur les circonstances ayant mené à l’absence de logements sociaux dans le mégaprojet immobilier Square Children’s, qui est en construction sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants. Le promoteur montre du doigt la Ville pour ce fiasco.

Au cœur des interrogations se trouve une lettre d’engagement signée par le promoteur et la Ville le 7 juin 2017 — sous l’administration de Denis Coderre —, qui proposait une porte de sortie dans le cas où les logements abordables attendus ne pourraient pas se réaliser dans la Tour 6 du Square Children’s, au centre-ville de Montréal.

Ce bâtiment, initialement de 20 étages, devait comprendre 174 logements sociaux et communautaires dont la construction aurait été financée par la Ville. Sauf que l’entente signée par le promoteur Sarto Blouin pour le compte de l’entreprise immobilière High-Rise Montreal (HRM) prévoyait d’emblée la remise d’une pénalité de 6,235 millions de dollars à la Ville si cette dernière n’était pas en mesure de trouver les fonds pour réaliser ce projet de logements sociaux.

« J’ai signé cette entente-là avec un couteau sous la gorge et un gun sur la tempe. Ils m’ont dit [à la Ville] : peu importe la raison, si on n’a pas notre argent, on veut être capables de tirer la plug » sur ce projet de logement social, a raconté M. Blouin en entrevue au Devoir. La Ville, affirme-t-il, ignorait à l’époque si elle obtiendrait les subventions nécessaires des autres ordres de gouvernement pour réaliser le projet.

Dans les mois qui ont suivi la signature de l’entente, les discussions auraient achoppé entre la Ville et HRM concernant la conception de cette tour et la facture à la clé. L’administration municipale aurait proposé 34 millions pour la réalisation du projet, pour lequel HRM souhaitait plutôt recevoir 40 millions de dollars, a révélé M. Blouin en entrevue. L’homme d’affaires raconte avoir ensuite, devant l’impasse dans ce dossier, proposé de réaliser 120 logements sociaux sur un autre terrain du centre-ville, puis 200 à Lachine, en remplacement du projet prévu dans la Tour 6, en vain.

« La Ville n’a jamais été capable de négocier de bonne foi », affirme M. Blouin, qui se bute maintenant au refus de la Ville d’accepter la compensation financière prévue à l’entente de 2017 afin qu’il puisse réaliser le projet de son choix dans la Tour 6.

Une enquête publique demandée

L’entente de juin 2017 qui lie la Ville et HRM a d’ailleurs été au cœur des questionnements de plusieurs participants aux démarches en cours à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). L’organisme a été mandaté pour se pencher sur les intentions de la Ville de faire passer de 20 à un maximum de 4 étages la hauteur permise pour la Tour 6 à la suite des tentatives infructueuses d’inclusion de logements sociaux.

La Ville a d’ailleurs confirmé devant l’OCPM qu’il s’agissait du « seul cas de figure de non-concrétisation d’un projet clé en main » de logements sociaux, sur 145 projets du genre réalisés « selon la formule clé en main » prévue dans l’ancienne stratégie d’inclusion de la Ville, lancée en 2005 puis remplacée l’an dernier par le Règlement pour une métropole mixte.

« Cette affirmation confirme le caractère particulièrement problématique de ce projet et soulève de nombreuses questions, qui demeurent pour l’instant sans réponse », soulève le regroupement d’organismes Habiter Ville-Marie dans son mémoire présenté mardi soir devant l’OCPM. Il réclame ainsi la tenue d’une « enquête publique » qui ferait « la lumière sur les lacunes ou irrégularités dans le traitement administratif et le processus décisionnel ayant mené à l’autorisation du projet sur le site de l’ancien Hôpital de Montréal pour enfants ».

« C’est anormal que le promoteur responsable du projet de logement social ait été autorisé à avoir l’option de payer une compensation financière » dans cette entente controversée, explique au Devoir le coordonnateur du Comité logement Ville-Marie et coauteur du rapport, Éric Michaud.

Ce ne sont d’ailleurs pas que des groupes communautaires qui souhaitent une enquête publique sur cette affaire : c’est aussi le cas du président du Groupe Devimco, Serge Goulet, qui gère quatre des six tours du projet Square Children’s.

« Si des gens veulent faire la lumière parce qu’ils pensent qu’il y a des zones d’ombre, moi, ça va me faire plaisir », a lâché le promoteur lorsqu’interrogé par Le Devoir en marge d’un événement médiatique, mardi. M. Goulet a souligné que la responsabilité de construire du logement social sur ce site incombait à HRM, qu’il affirme avoir encouragé à signer une entente avec la Ville à cet égard il y a cinq ans.

« Il aurait dû y avoir du logement social là. Il y a quelqu’un qui ne s’est pas occupé de ses affaires. Et si l’enquête publique le démontre, je vais être bien content, parce que nous autres, on a fait notre job », a lancé le promoteur.

« Il n’y a pas besoin d’enquête publique, ça s’est fait selon les normes de l’époque », réplique Sarto Blouin, qui demande à la Ville de respecter l’entente qu’elle a signée avec lui il y a près de cinq ans. « J’ai bon espoir qu’à la fin, je pourrai faire une tour de 20 étages d’autre chose [que du logement social]. »

Les erreurs du passé

À la Ville, en raison des recours judiciaires en cours, la prudence est de mise dans les communications accordées publiquement sur ce dossier. HRM se dit victime d’une « expropriation déguisée » par la Ville du site prévu pour la Tour 6. Par écrit, le responsable de l’habitation au comité exécutif, Benoit Dorais, a assuré que depuis la signature de l’entente controversée de juin 2017, « la réglementation a complètement évolué » à la Ville, ce qui ferait en sorte que « les conditions dans lesquelles ce projet-là a évolué ne pourraient plus se reproduire ».

Avec Jeanne Corriveau