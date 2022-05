Valérie Plante lance un nouvel appel pour le contrôle des armes de poing

Au lendemain des tirs qui ont atteint une garderie dans le secteur de Rivière-des-Prairies, la mairesse Valérie Plante a lancé un nouvel appel au gouvernement fédéral afin qu’il interdise une fois pour toutes les armes de poing au pays. Elle souhaite aussi que la violence armée devienne un enjeu de la campagne électorale québécoise.

« Je ne sais pas combien de temps on va attendre et quand est-ce qu’à un moment donné, le courage politique va être au rendez-vous, mais moi, j’interpelle le gouvernement fédéral parce que les armes de poing circulent. Le SPVM et la SQ le disent : à chaque fois qu’ils réussissent à retirer des armes, il y en a d’autres qui entrent et ce ne sont pas les villes qui peuvent trouver une solution à ça », a fait valoir mercredi matin la mairesse lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif.

Ce n’est pas la première fois le que la mairesse Plante interpelle le gouvernement de Justin Trudeau sur le trafic d’armes illégales. En septembre dernier, les maires de cinq grandes villes québécoises avaient pressé les partis fédéraux en campagne à s’engager sur la question des armes à feu, mais en vain.

Valérie Plante avait aussi un message pour les chefs de partis engagés dans la campagne électorale québécoise. Elle leur a demandé mercredi d’appuyer les revendications de Montréal et des autres villes québécoises pour un meilleur contrôle des armes à feu. « Des armes, on n’en veut pas. Donc, il faut qu’il y ait une volonté ferme de combattre à la source ce trafic d’armes », a-t-elle dit. « J’espère ardemment que ce sera un des sujets qui va être mis de l’avant [en campagne électorale]. J’ai hâte d’entendre les chefs de partis québécois se prononcer sur cette question, sur l’interdiction des armes de poing. »

Vaste opération policière

Valérie Plante a qualifié de « troublants » les coups de feu tirés mardi dans Rivière-des-Prairies et qui ont atteint une garderie. L’établissement était cependant fermé au moment des événements, survenus en fin d’après-midi, et personne n’a été blessé. « Ça donne froid dans le dos », a-t-elle commenté.

D’autres événements violents sont aussi survenus récemment dans Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Anjou, a souligné la mairesse. Et mardi, une tuerie perpétrée dans une école primaire du Texas, aux États-Unis, a fait 21 morts, dont 19 enfants. « À Montréal, cette violence-là, on n’en veut pas. »

Ces déclarations surviennent alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) procédait mercredi matin au démantèlement d’un important réseau de trafic et de production d’amphétamines dans la région métropolitaine. Une vingtaine de perquisitions ont été menées dans la grande région de Montréal et dans d’autres municipalités québécoises. Cette opération, à laquelle ont participé 280 policiers, a été réalisée dans la foulée d’une enquête menée par l’équipe antigang de la Division du crime organisé du SPVM. Le corps de police fera le point sur l’opération mercredi après-midi.

« C’est une façon de s’attaquer à la source de revenus du crime organisé qui est celui de la drogue », a insisté Valérie Plante. « Quand on s’attaque à cette source de revenus, ce sont des revenus de moins pour acheter des armes. Alors, pour nous, c’est très important. »