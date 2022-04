Montréal mènera une consultation avant de choisir un nouveau chef de police

Montréal met sur pause le processus de recrutement d’un nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), car elle souhaite mener une consultation publique pour déterminer le profil recherché pour ce poste.

Par voie de communiqué, la Ville a souligné la volonté de l’administration de bâtir « un modèle de sécurité urbaine ».

« La sécurité publique est l’affaire de tous et toutes, et le processus de consultation permettra de refléter les aspirations de la population, des groupes communautaires, des membres du SPVM et des jeunes dans le processus de sélection de la direction du SPVM », a souligné la mairesse Valérie Plante dans une déclaration.

La Ville a évoqué la tenue récente du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée qui, dit-elle, a rappelé l’importance de la concertation. Elle souhaite ainsi renforcer la proximité et le lien de confiance entre la police et la population.

Nommée la semaine dernière comme directrice du SPVM par intérim, Sophie Roy demeurera en poste jusqu’à l’automne, si le ministère de la Sécurité publique entérine ce choix. Rappelons que Sylvain Caron a annoncé le mois dernier qu’il quittait ses fonctions afin de prendre sa retraite.

La présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, et le responsable de la sécurité publique de l’administration Plante, Alain Vaillancourt, feront un point de presse au sujet du processus de recrutement du prochain directeur du SPVM mardi matin.

D’autres détails suivront.