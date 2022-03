Le BIG recommande d’alerter l’UPAC dans le dossier des centres de tri de Lachine et Saint-Michel

Compte tenu des graves manquements et des « manœuvres dolosives » qui entachent les contrats conclus par la Ville de Montréal avec l’entreprise Services Ricova pour le traitement des matières recyclables, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) recommande que le dossier soit transféré à l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Dans un rapport déposé lundi au conseil municipal de Montréal, l’équipe de l’inspectrice Brigitte Bishop conclut aussi que les contrats accordés à Services Ricova devraient être résiliés. Mais comme le maintien des opérations des centres de tri est essentiel, le BIG suggère plutôt à la Ville d’inscrire Dominic Colubriale et les entreprises qu’il dirige sur sa liste noire des individus et entreprises inadmissibles aux appels d’offres de la Ville pour cinq ans et d’annuler les contrats dès que possible.

Services Ricova avait été retenue en juillet 2020 pour prendre la relève des entreprises Compagnie de recyclage de papiers MD et Rebuts solides canadiens dans la gestion des centres de tri de Lachine et Saint-Michel. Les deux entreprises étaient aux prises avec des difficultés financières et désiraient se retirer du marché québécois.

Montréal a ainsi conclu une entente avec Services Ricova, une société dirigée par Dominic Colubriale, pour opérer les deux centres de tri. En vertu de ces contrats, l’entreprise devait facturer la Ville pour les activités de tri des matières et une clause prévoyait un partage des revenus et des pertes.

Une « marge bénéficiaire » trompeuse

Dans les faits, a constaté le BIG, ce sont deux entreprises distinctes, soit Ricova Lachine Inc. et Ricova RSC Inc. — aussi contrôlées par Dominic Colubriale et créées expressément pour l’occasion — qui ont exécuté la totalité des obligations des contrats. Or, si Services Ricova détient une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP), ce n’est pas le cas de ses entreprises associées, ce qui contrevient à la Loi sur les contrats des organismes publics, estime le BIG.

Services Ricova devait aussi facturer la Ville pour les activités de mise en marché des matières, mais dans ce cas, c’était l’entreprise Ricova International Inc., également détenue par Dominic Colubriale, qui s’occupait de ce volet. Comme les deux autres entreprises, Ricova International n’a pas d’autorisation émise par l’AMP.

En principe, Services Ricova devait déclarer à la Ville les prix obtenus pour les matières vendues à son entreprise sœur, Ricova International. Le BIG a cependant constaté que le prix déclaré par Services Ricova était « systématiquement inférieur » à celui qu’a obtenu Ricova International des acheteurs de ces matières, car Ricova International se gardait un montant de 20 $ la tonne, ce qui contrevient aux contrats conclus avec la Ville, signale le BIG. Il s’agit d’une « marge bénéficiaire » qualifiée de « modeste » par Dominic Colubriale en cours d’enquête.

« Pour le seul contrat Saint-Michel, et pour la seule période analysée d’août 2020 à juillet 2021 inclusivement, ce retranchement minimal moyen de 20 $ la tonne équivaut à un total d’environ 1,15 million de dollars », souligne le BIG qui conclut qu’il s’agit d’une « manœuvre dolosive » ayant privé la Ville de « sommes considérables ». Ce montant est « indûment retranché » du prix de vente déclaré par Services Ricova à la Ville et que cette manœuvre s’est faite à l’insu de la Ville, signale le BIG.

Des entreprises étroitement liées

Le rapport décrit aussi le contrôle qu’exerce Dominic Colubriale sur les quatre entreprises. Le BIG l’a même questionné sur l’absence de taxes imposées lors des transactions entre Services Ricova et Ricova International. Selon l’avocat des entreprises, les deux sociétés étant étroitement liées, elles seraient exemptées entre elles de TPS et de TVQ.

En cours d’enquête, Services Ricova a soutenu avoir soumis une demande d’autorisation auprès de l’AMP dès juillet 2020 et que cette autorisation a finalement été émise en juillet 2021. Une demande aurait aussi été faite pour Ricova Lachine, mais l’autorisation serait toujours en attente. Quant à Ricova International, une telle autorisation n’est pas requise, aurait fait valoir Dominic Colubriale. Le BIG juge toutefois que ces entreprises ont contrevenu à la loi puisque les contrats étaient en vigueur.

Le BIG conclut qu’en raison des manœuvres trompeuses constatées, le dossier devrait être soumis à l’attention de l’Unité permanente anticorruption, de même qu’à l’AMP.

De plus, tous ces manquements auraient dû conduire à la résiliation des contrats, mais le BIG considère comme important que les opérations des centres de tri puissent se poursuivre, d’autant qu’une telle résiliation aurait pris effet 45 jours après son dépôt au conseil municipal, ce qui aurait laissé bien peu de temps à la Ville pour octroyer de nouveaux contrats. « La bonne opération des centres de tri de Lachine et Saint-Michel revêt indéniablement un caractère essentiel dans le maintien de la propreté et de la santé publique », note le BIG.

Le BIG recommande donc à la Ville d’inscrire Dominic Colubriale et ses quatre entreprises au Registre des personnes inadmissibles aux appels d’offres de la Ville de Montréal pour cinq ans et de mettre fin aux contrats « dès que possible ».

Des conclusions « révoltantes »

« Les conclusions du rapport du BIG sur l’entreprise Ricova sont révoltantes et identifient des fautes graves en lien avec le contrat de la Ville », s’insurge Marie-Andrée Mauger, responsable de l’environnement au comité exécutif de la Ville, dans une déclaration transmise aux médias.

L’élue promet qu’un « plan efficace » sera mis en place pour appliquer les recommandations du BIG.

« Montréal s’est fait imposer une relation d’affaires avec Ricova et l’apparence de conflit d’intérêts dans la structure de l’entreprise a suscité des actions proactives de la Ville », ajoute Mme Mauger. Celle-ci signale qu’en avril dernier, Montréal a mandaté une firme externe pour mener un audit sur la structure de gouvernance de Ricova et sur les gestes posés par l’entreprise pour valoriser les matières recyclables.

La Ville presse les citoyens de continuer à recycler et assure qu’elle prendra les mesures pour que les matières recyclables soient triées de « façon irréprochable » par les entreprises qui obtiendront les contrats dans le futur.

Ce n’est pas la première fois que Ricova fait les manchettes. Un reportage d’Enquête diffusé en février dernier faisait état de nombreux ballots de papier mixtes achetés au centre de tri de Saint-Michel pour être acheminés en Inde, où ceux-ci serviraient notamment comme élément de combustion dans des usines hautement polluantes. Le reportage montrait aussi que le centre de tri de Lachine, pourtant inauguré en grande pompe en 2019, faisait lui aussi piètre figure avec un taux de contamination de ses ballots de papier mixtes qui oscillerait autour de 20 %.