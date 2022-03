REM de l’Est : « Il y a encore du travail à faire », dit Valérie Plante

Valérie Plante reconnaît que beaucoup d’améliorations ont été apportées en un an au projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est, mais selon elle, l’absence de la Ville dans le processus décisionnel et la question du financement requis pour l’aménagement du domaine public posent toujours problème.

En mêlée de presse mercredi, la mairesse a indiqué qu’elle adhérait aux conclusions du comité d’experts qui, dans un rapport d’étape remis au gouvernement plus tôt cette semaine, recommandait de peaufiner certains aspects du projet, comme les structures aériennes et les murs antibruit, et insistait sur la nécessité pour la Ville de Montréal d’être partie prenante du processus de planification du REM de l’Est.

« Le rapport correspond à ce qu’on souhaite à la Ville de Montréal, soit le meilleur projet possible. Est-ce que le projet est parfait ? Non, il ne l’est pas », a fait Valérie Plante mercredi, tout en soulignant que les premières images du projet rendues publiques par CDPQ Infra laissaient voir de grandes différences entre le REM de l’Est et la première phase du REM qui reliera Brossard à l’ouest de l’île de Montréal. « En un an, la CDPQ Infra a su s’adapter, a trouvé des solutions et a entendu les préoccupations des citoyens. Mais oui, il y a encore du travail à faire. »

Selon elle toutefois, tant que les enjeux touchant la gouvernance et le financement des aménagements urbains le long du tracé ne seront pas résolus, la Ville ne pourra être satisfaite. « Pour moi, le financement est absolument essentiel. Et on n’est pas autour de la table au palier décisionnel et ces décisions-là, qui sont liées à l’argent, doivent être prises de concert avec la Ville de Montréal », a insisté la mairesse. Elle a cependant précisé que les discussions se poursuivaient avec le gouvernement du Québec à ce sujet et que celui-ci avait démontré de l’ouverture à l’égard de ces deux questions.

La facture à payer

Après des mois de travaux préparatoires, CDPQ Infra a dévoilé sa vision architecturale du projet et montré les premières images du futur REM de l’Est mardi. Les structures aériennes seront composées de piliers en béton préfabriqué et les tabliers seront bordés de murs antibruit de quatre mètres sur certains tronçons, notamment au centre-ville.

CDPQ Infra propose notamment l’aménagement d’une large promenade de 16 kilomètres le long des structures aériennes afin de faciliter les déplacements à pied et à vélo et favoriser l’intégration urbaine. Au centre-ville, l’arrivée du REM de l’Est et d’une promenade entraînerait une réduction importante de la circulation automobile sur le boulevard René-Lévesque et le retrait de quatre des huit voies de circulation.

La Ville de Montréal avait annoncé en octobre dernier son intention de réserver une somme de 500 millions de dollars pour les aménagements urbains nécessaires à l’implantation du REM de l’Est. Le mois dernier, la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, s’était montrée ouverte à ce que Québec assume une part plus importante de la facture.

Mercredi, son attachée de presse, Catherine Boucher, n’a pas voulu évoquer de montant précis. « Il reste beaucoup d’éléments à clarifier pour préciser un montant. Il est encore trop tôt pour donner des chiffres, mais on l’a dit à plusieurs reprises qu’on serait des partenaires financiers pour l’aménagement. Ça, il n’y a pas de doutes », a indiqué Mme Boucher au Devoir.

« Notre intention, c’est que le REM soit bien intégré et on est très conscients des besoins en aménagements. […] Le projet doit être pensé avec l’aménagement et on sait que la mairesse est dans la même ligne de pensée que nous. »

L’opposition à l’hôtel de ville craint que l’attitude de la mairesse Plante dans ce dossier mette le projet en péril. « Le projet du REM de l’Est est sous respirateur artificiel en raison de l’administration Plante qui tarde à se positionner. D’un côté, la mairesse renvoie la Caisse de dépôt et placement du Québec et le gouvernement du Québec à la table à dessin et, d’un autre côté, elle affirme que le projet parfait n’existe pas », a déploré le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem. « C’est un projet de plus de 10 milliards $ qui est proposé. Il serait bien dommage que les Montréalais en soient privés simplement parce que la mairesse refuse de mettre ses cartes sur la table. »