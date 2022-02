Outremont compte interdire la vente de cannabis sur son territoire

Après avoir jonglé avec l’idée d’imposer des règles plus strictes pour l’implantation d’une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC), l’arrondissement d’Outremont a finalement décidé d’aller plus loin et d’interdire la vente de cannabis sur l’ensemble de son territoire. Cette décision va pourtant à l’encontre des recommandations du Contentieux de la Ville de Montréal, de la Direction de la santé publique de Montréal et même du Service de l’urbanisme de l’arrondissement d’Outremont.

Les élus d’Outremont seront appelés à se prononcer lundi soir sur une modification du règlement de zonage afin de prohiber la vente de cannabis sur tout le territoire de l’arrondissement.

L’an dernier, la SQDC avait signifié son intention d’ouvrir une succursale au 1371, avenue Van Horne, cette activité étant permise dans certains secteurs de l’arrondissement. Devant l’inquiétude soulevée par le projet, l’arrondissement a tenu une consultation le mois dernier. Une majorité de citoyens ayant participé à la consultation ont réclamé l’interdiction de la vente de cannabis à Outremont, inquiets notamment de la présence d’une succursale de la SQDC à proximité d’écoles et de garderies. Ce point de vente se serait toutefois retrouvé à plus de 150 mètres des établissements scolaires comme le stipule la Loi sur le cannabis.

Face aux préoccupations citoyennes, l’arrondissement a préféré opter pour une interdiction pure et simple de la vente de cannabis sur son territoire et ce, même si, le 24 janvier dernier, la SQDC avait confirmé avoir renoncé à implanter une succursale dans l’arrondissement.

Les particularités d’Outremont

En entrevue au Devoir, le maire Laurent Desbois fait valoir qu’Outremont a des particularités qui justifient une interdiction. Selon lui, il n’y a pas d’enjeu d’accessibilité au cannabis à Outremont. « Il existe sept SQDC dans un rayon de 3,5 kilomètres à Outremont », explique-t-il. « En plus, la SQDC offre la livraison en ligne le jour même. Outremont est un des quartiers les mieux desservis par les SQDC au Québec. »

De plus, ajoute l’élu, Outremont compte une forte densité d’établissements scolaires, soit 15 écoles — bientôt 16 — sur un territoire de 4 km2. Peu d’emplacements se prêtent à l’implantation d’un point de vente de cannabis, l’arrondissement n’ayant pas de secteur industriel ni de secteur commercial en retrait des résidences, ajoute M. Desbois. « Dans l’ensemble, compte tenu de notre situation géographique, de l’accessibilité qu’on a et de la densité familiale et des écoles, on arrive à la conclusion qu’il vaut mieux interdire [la vente de cannabis]. En faisant cela, on n’interdit absolument pas l’accès aux produits de la SQDC », souligne-t-il.

Selon les documents fournis par l’arrondissement, le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal ne recommande pas une interdiction sur tout le territoire, soutenant qu’il « n’existe pas de motifs qui relèvent de l’intérêt public. » La Direction de la Santé publique (DSP) de Montréal a aussi exprimé des réserves. Les dispositions existantes étaient suffisantes et assuraient une « protection adéquate contre les risques à la santé posés par le cannabis, particulièrement chez les jeunes », selon elle.

Et même la direction adjointe de l’arrondissement ne recommandait pas d’aller si loin compte tenu notamment de la position du contentieux et de celle de la DSP.

Plusieurs villes disent non

Laurent Desbois juge toutefois que les avis soumis par le contentieux et la DSP avaient une portée générale qui ne tenait pas compte des spécificités d’Outremont. Il assure par ailleurs avoir reçu un avis favorable de la directrice de l’arrondissement.

D’autres villes ou arrondissements ont interdit la vente de cannabis, comme les municipalités de Mont-Royal et de Beaconsfield et l’arrondissement de Saint-Laurent, signale M. Desbois.

Anjou a pour sa part limité l’implantation d’une succursale de la SQDC à un secteur spécifique de son territoire et Saint-Léonard a interdit la vente de cannabis dans les zones où la vente de détail est autorisée, ce qui s’apparente à une prohibition complète. D’autres arrondissements, comme Lachine et Verdun, ont simplement averti la SQDC qu’ils refuseraient l’ouverture de points de vente et n’ont pas eu à modifier leur réglementation.