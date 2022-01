Québec protégera le coeur du Quartier chinois

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a confirmé lundi l’intention du gouvernement de classer le cœur du Quartier chinois de Montréal et deux de ses bâtiments emblématiques en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. De son côté, la Ville désignera ce quartier comme premier lieu historique montréalais identifié et resserrera les règles quant aux hauteurs et aux densités dans ce secteur.

Le secteur identifié comme le « noyau institutionnel » du Quartier chinois de Montréal qui sera protégé par Québec comprend plusieurs immeubles anciens, ainsi que l’arche située sur la rue De La Gauchetière qui marque l’entrée ouest du Quartier chinois. Le gouvernement a aussi signé une intention de classement pour deux bâtiments, soit le British ans Canadian School, aussi connu sous le nom de la maison Wing, et l’ancienne manufacture S. Davis and Sons.

Cette protection fera en sorte que les propriétaires des immeubles situés devront obtenir une autorisation du ministère de la Culture s’ils souhaitent les altérer, les restaurer ou les démolir. « On s’assure d’accorder une très grande protection à ces bâtiments et à ce site parce que c’est quand même un long segment du quartier chinois qui est protégé par le gouvernement du Québec », a souligné la ministre Roy lors d’une conférence de presse virtuelle lundi matin en compagnie, notamment, de la mairesse Valérie Plante.

Limitations aux constructions

La ministre Roy a expliqué que Québec avait choisi de ne pas désigner l’ensemble du Quartier chinois comme site déclaré au même titre que le Vieux-Montréal et le Site patrimonial du Mont-Royal en raison de l’urgence d’intervenir. « Les sites déclarés nécessitent une préparation de 13 à 15 ans. Nous avions besoin d’agir rapidement », a-t-elle dit.

De son côté, la Ville de Montréal a annoncé qu’elle désignera le Quartier chinois comme le premier lieu historique identifié à Montréal, ce qui inclura l’ancien faubourg Saint-Laurent. « Le fait de reconnaître publiquement l’intérêt de ce lieu dans un règlement du conseil municipal, c’est important parce que ça permet d’affirmer clairement à la population et aux propriétaires ou futurs acquéreurs l’importance que la Ville accorde au Quartier chinois sans avoir d’incidence directe sur les transactions immobilières. »

La Ville mettra aussi en place des mesures réglementaires afin de limiter la hauteur permise des constructions et leur densité dans ce secteur. Lors de l’assemblée du conseil municipal qui débute lundi après-midi, les élus seront appelés à se pencher sur un projet de règlement qui modifie le Plan d’urbanisme de la Ville. Le règlement de contrôle intérimaire entrera en vigueur dès lundi en attendant l’adoption finale de la modification au Plan d’urbanisme. « Le règlement, en fait, ce qu’il vient faire, c’est de restreindre la réalisation de nouveaux projets de lotissements, de constructions ou de nouvelles utilisations du sol, jusqu’à la modification du Plan d’urbanisme », a expliqué la mairesse Plante.

Pour Jonathan Shaw, membre du Groupe de travail sur le Quartier chinois, les mesures de protection des bâtiments annoncées lundi par Québec et par Montréal représentent une première étape pour la préservation de l’authenticité et de l’intégrité du Quartier chinois. Il a cependant prévenu que d’autres actions devraient être prises pour assurer la vitalité de ce quartier et la protection du patrimoine immatériel.

Délimité par les rues Jeanne-Mance et Saint-Dominique, ainsi que par l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque, le Quartier chinois subit depuis des décennies les pressions immobilières. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs bâtiments avaient été sacrifiés pour faire place au Palais des Congrès et au Complexe Guy-Favreau.