Valérie Plante assure qu’elle privilégie la police de proximité

Valérie Plante a voulu être rassurante, mercredi matin, au sujet de possibles fusions de postes de quartier à Montréal. La mairesse a soutenu que son administration privilégiait la police de proximité et qu’aucune demande formelle de fusion n’avait été déposée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« C’est très important pour nous d’envoyer un message clair ce matin, qui est celui que la police de proximité dans nos quartiers est importante et que nous n’allons jamais faire quoi que ce soit pour mettre ça en péril, au contraire. Nous, ce qu’on souhaite, c’est que le lien entre le SPVM et les communautés locales soit toujours plus fort », a expliqué la mairesse à l’occasion de la séance hebdomadaire du comité exécutif. « Nous n’avons pas l’intention d’éliminer ou d’enlever des postes de quartier. »

Ces propos font suite aux déclarations du directeur du SPVM, Sylvain Caron qui, lors de la présentation du budget du corps de police devant la Commission des finances le 6 janvier dernier, avait indiqué qu’il envisageait la fermeture de postes de quartier pour des raisons budgétaires. Il soutenait alors que la structure de 30 antennes disséminées sur le territoire était coûteuse et qu’il préférait avoir davantage de policiers sur le terrain plutôt que dans des bâtiments.

Valérie Plante a précisé mercredi qu’aucune demande n’avait été déposée par le SPVM pour des fusions de postes de quartier. « Nous attendrons de voir les propositions du chef de police de la Ville de Montréal. Ça fait partie de son mandat et de ses prérogatives de nous faire des suggestions, soit, mais c’est bien sûr à nous d’en faire l’étude et, surtout, de consulter la population. »

Le SPVM a d’ailleurs déposé mercredi le rapport sur la fusion très controversée survenue en octobre 2020 des postes de quartier 9 et 11, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Selon le SPVM, la fusion des deux postes n’a pas eu d’impacts négatifs sur le territoire desservi bien que des améliorations soient envisagées pour augmenter le temps de réponse aux appels.

D’autres détails suivront.