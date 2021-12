Montréal dévoile un budget marqué par la pandémie

La Ville de Montréal a présenté mercredi un budget en hausse, mais, comme promis, l’administration Plante-Ollivier a toutefois limité les augmentations de taxes du secteur résidentiel à une moyenne de 2 %, misant plutôt sur le dynamisme immobilier pour augmenter ses revenus en 2022.

Le budget de la Ville de Montréal atteindra 6,2 milliards $, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l’année précédente. Rappelons qu’en 2021, le budget avait connu une légère baisse dans le contexte pandémique.

La pandémie a cependant entraîné un déficit cumulé de plus de 200 millions pour l’agglomération, et comme la Ville entend le combler dès 2022 en utilisant ses surplus, cette opération se traduira par une dépense « extraordinaire » et « non-récurrente » qui fera grimper le budget à 6,5 milliards $, soit une hausse de 4,7 % par rapport à 2021. Les quotes-parts exigées aux 15 villes-liées seront ainsi haussées de 10,9 %.

La Ville avait par ailleurs accordé un gel de taxes aux Montréalais en 2021 en raison de la crise sanitaire. Ce répit ne sera pas prolongé et l’impôt foncier augmentera en moyenne de 2 % en 2022 pour le secteur résidentiel et de 1,5 % pour le secteur non résidentiel. Ces hausses sont nettement en-dessous du taux d’inflation, qui a atteint des records dans les derniers mois au pays.

Les arrondissements où les hausses sont les plus élevées sont L’Île-Bizard—Sainte-Geneviève (+ 5,1 %), Verdun (+ 3 %), le Plateau-Mont-Royal (+ 3 %) et le Sud-Ouest (+2,9 %). C’est dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles où la hausse moyenne serait la plus limitée, avec une augmentation de 0,1 %.

Pour une maison unifamiliale de valeur moyenne de 535 815 $, la hausse de taxes sera de 83 $.

Quant au secteur commercial, qui subira une hausse moyenne de taxes de 1,5 %, il bénéficiera tout de même de certains allégements comme un taux de taxe inférieur pour la première tranche de 900 000 $ de valeur foncière, ce qui, selon la Ville, se traduit par une baisse de taxes de 16,5 % pour une grande part de ces immeubles.

La Ville attribue notamment la hausse du budget à l’augmentation des effectifs de 417 personnes-année. Les arrondissements compteront 119 employés de plus. De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pourra compter sur 122 employés supplémentaires, dont 103 policiers, ce qui fera passer les effectifs de 4680 à 4784 policiers. S’ajouteront les 50 employés de la Biosphère dont la gestion a été transférée à la Ville par le gouvernement fédéral.

Frénésie immobilière

Pour accroître ses revenus, Montréal compte sur le dynamisme immobilier qui lui laisse présager des hausses des droits de mutation de 65,8 millions en 2022 attribuables aux observations des dernières années, soit l’augmentation des prix de vente et le nombre plus élevé de transactions qui ont été supérieurs aux prévisions budgétaires.

Une partie de cette augmentation prévue est attribuable à une croissance du taux de mutation appliquée aux transactions immobilières qui dépassent les 2 millions, qui passera de 3 à 3,5 %. Un taux de 4 % s’appliquera par ailleurs pour la première fois aux propriétés de 3 millions $ et plus.

En matière d’investissements, le Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 atteindra 19,54 milliards $, alors qu’il était de 18,7 milliards dans le PDI précédent. Un montant de 5 milliards sera consacré aux infrastructures de l’eau et de 4,8 milliards aux infrastructures routières.

La transition écologique représente une part importante des investissements prévus, soit 45 millions pour les infrastructures vertes, 268,1 millions pour les espaces protégés et les acquisitions de terrains, 281,7 millions pour la plantation d’arbres et la gestion de l’agrile du frêne, 102,1 millions pour les berges des grands parcs et 10 millions pour l’agriculture urbaine.

Tel que promis en campagne électorale, l’administration Plante-Ollivier doublera le budget accordé à l’itinérance pour le faire passer à 5,9 millions et réservera un montant de 10 millions pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Investissements en habitation

En matière d’habitation, la Ville prévoit débourser 111 millions pour compléter sa stratégie d’aménagement de 12 000 logements sociaux et abordables, dont la concrétisation était d’abord prévue d’ici la fin de 2021. Or, si le financement de nouvelles unités abordables va bon train, en date de la mi-octobre, seulement 1082 logements sociaux sur les 6000 promis étaient considérés comme entièrement construits et occupés.

La Ville entend aussi utiliser une partie de cette enveloppe de 111 millions pour lancer son projet d’aménagement de 60 000 logements abordables d’ici 10 ans. En campagne électorale, Mme Plante avait proposé de dépenser 800 millions dans les prochaines années pour acquérir des terrains à cette fin, grâce au droit de préemption de la Ville. Questionnée par Le Devoir, la Ville a précisé mercredi que le responsable de l’habitation, Benoit Dorais, aura le mandat de définir le cadre financier de ce projet de 60 000 logements abordables « dans les prochaines semaines » afin que celui-ci « soit intégré au prochain budget » de l’administration de Mme Plante.

Dans son PDI, la Ville prévoit également dépenser 116,1 millions pour l’acquisition de terrains et de bâtiments pour des logements sociaux et communautaires. La concrétisation de ceux-ci dépendra toutefois en bonne partie de l’aide financière attendue de la part de Québec et d’Ottawa.

Au moment où le nombre de locataires qui se retrouvent à la rue le 1er juillet augmente d’une année à l’autre, l’Office municipal d’habitation de Montréal bénéficiera en 2022 d’une enveloppe de 3,4 millions pour soutenir son programme d’aide aux sinistrés et aux sans-logis. Ce montant a ainsi été bonifié de 25 %.

Budget du SPVM en hausse

Le SPVM verra son budget haussé de 45 millions l’an prochain pour atteindre 724,1 millions de dollars, en raison notamment de l’ajout de 122 employés, dont 42 pour l’escouade Éclipse et 17 pour l’équipe dédiée à la lutte contre le trafic d’armes (ELTA).

Montréal entend aussi doter graduellement ses policiers de caméras corporelles, mais pour 2022, seul un montant de 500 000 $ est prévu au budget. Entre 2023 et 2031, un montant de 16,5 millions est inscrit au PDI.

Montréal terminera l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non-résidentiels en juillet 2023, mais au printemps 2022, elle déposera un plan de tarification et fera parvenir aux propriétaires de ces immeubles une « facture à blanc » qui n’aura pas à être payée, mais leur permettra de les informer sur leur consommation d’eau et sur les coûts qu’ils devront éventuellement assumer. L’implantation de la tarification volumétrique pour les immeubles non-résidentiels commencera en 2023.

