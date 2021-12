Montréal n’exclut pas de revenir à l’état d’urgence sanitaire

Face à la hausse marquée des cas de COVID-19 à cause du variant Omicron et la montée des hospitalisations, la mairesse de Montréal n’exclut pas de rétablir l’état d’urgence.

« L’état d’urgence est une des possibilités, un des outils dans la boîte à outils. Mais il ne règle pas tout, et nous devons l’utiliser au bon endroit et au bon moment. Mais rien n’est exclu à ce moment-ci », a déclaré Valérie Plante lors d’une séance du conseil municipal lundi après-midi, en réponse au chef de l’opposition, Aref Salem. Ce dernier a demandé que l’état d’urgence soit déclaré pour la sécurité des aînés, des personnes itinérantes et des personnes vulnérables.

La mairesse a indiqué que son administration a des rencontres fréquentes avec la Santé publique et différents membres du gouvernement. Elle a précisé qu’elle rencontrerait en soirée lundi le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, pour discuter de la situation.

L’état d’urgence avait été levé à Montréal le 23 août dernier, après avoir été en place durant 17 mois.