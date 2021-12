Une meilleure protection pour les piétons et cyclistes sur les déneigeuses de Montréal

L’administration Plante-Ollivier déposera le budget 2022 de la Ville de Montréal ainsi que le programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 le 22 décembre prochain, a annoncé Valérie Plante mercredi matin.

La mairesse a rappelé mercredi sa promesse électorale de limiter la hausse des taxes à 2 % en 2022, bien que le taux d’inflation puisse être plus élevé l’an prochain. « Il y a une forte inflation anticipée. Elle est déjà commencée », a-t-elle indiqué lors de la séance hebdomadaire du comité exécutif. « On sait que cette inflation va avoir un impact sur le coût des logements, sur les aliments, le transport et la facture d’électricité l’hiver prochain. On veut faire notre part pour aider celles et ceux pour qui c’est plus serré et laisser le plus d’argent possible dans la poche des Montréalais et Montréalaise. Notre budget sera enligné sur cette réalité. »

Le budget et le PDI feront l’objet d’une étude par la Commission des finances au cours du mois de janvier pour une adoption le 21 janvier 2022 par le conseil municipal.