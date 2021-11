Martine Musau Muele devient présidente du conseil municipal de Montréal

Élue conseillère dans le district de Villeray, Martine Musau Muele a été choisie par la mairesse Valérie Plante pour devenir présidente du conseil municipal. Avocate de formation, Mme Musau Muele sera la première femme noire à occuper cette fonction.

Sa nomination devra être entérinée par le conseil municipal lors de l’assemblée du 29 novembre prochain.

Diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, Martine Musau Muele a notamment fondé le cabinet boutique Muele, spécialisé en politiques publiques et en droit administratif.

« Elle est la mieux placée pour présider le conseil municipal », a indiqué Valérie Plante jeudi matin lors de la séance du comité exécutif. « C’est une juriste rigoureuse. Elle est spécialisée en éthique, en droit administratif, en gouvernance et en participation citoyenne. » Mme Musau Muele a œuvré auprès de plusieurs municipalités et a notamment travaillé au sein des Forces armées canadiennes et comme commissaire à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

« Toutes ces qualités vont faire en sorte qu’elle va pouvoir diriger habilement les travaux du conseil municipal et y favoriser des échanges constructifs. C’est ce à quoi les Montréalais et les Montréalaises s’attendent », a expliqué la mairesse.