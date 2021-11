Éric Alan Caldwell nommé à la présidence de la STM

Valérie Plante a dévoilé mercredi la composition de son comité exécutif, qui sera majoritairement féminin. La mairesse a par ailleurs nommé le conseiller d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell, à la présidence de la Société de transport de Montréal (STM) afin de prendre le relais de Philippe Schnobb qui avait déjà annoncé son départ.

Tel qu’annoncé en campagne électorale, c’est Dominique Ollivier qui présidera le comité exécutif composé de 14 personnes. Dès jeudi matin, elle dirigera sa première réunion.

Elle sera entourée de Benoit Dorais, qui occupera les fonctions de vice-président et gérera les dossiers d’habitation, de stratégie immobilière et affaires juridiques, et de la conseillère Ericka Alneus, qui s’occupera des dossiers de culture et de patrimoine. Robert Beaudry aura la responsabilité des dossiers d’urbanisme et des grands parcs, alors que Josefina Blanco hérite de ceux concernant la diversité, l’inclusion sociale et l’itinérance.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Sophie Mauzerolle prendra en charge les affaires de transport et de mobilité, Magda Popeanu, celles de la performance organisationnelle et Luc Rabouin conserve ses responsabilités au développement économique et commercial. Émilie Thuillier s’occupera des infrastructures et des immeubles.

Le conseiller Alain Vaillancourt pilotera le délicat dossier de la sécurité publique et Maja Vodanovic s’occupera de la concertation avec les arrondissements et du dossier de l’eau.

En nommant Éric Alan Caldwell à la présidence de la STM, Valérie Plante renoue avec la tradition qui avait cours avant 2009 alors que ce poste était occupé par un élu. Rappelons qu’en 2009, le maire Gérald Tremblay avait rompu avec cette tradition et avait désigné Michel Labrecque, qui avait perdu ses élections, à ce poste. « On veut que les priorités de la STM soient reflétées au sein du comité exécutif », a expliqué la mairesse Plante.

