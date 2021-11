Legault et Plante veulent accélérer la lutte à la violence armée

Le premier ministre François Legault et la mairesse Valérie Plante entendent accentuer la lutte à la violence armée dans les prochains mois. À l’occasion d’une rencontre lundi, au Château Dufresne, ils ont réitéré leur souhait de voir Ottawa interdire la possession d’armes de poing et resserrer la sécurité aux frontières.

Le premier ministre s’est dit très préoccupé par les événements violents survenus à Montréal, par les décès récents de Jannai Dopwell-Bailey et de Thomas Trudel et par les armes à feu en circulation. « Ce n’est pas le Montréal qu’on aime », a indiqué M. Legault qui souhaite qu’Ottawa intervienne pour sécuriser les frontières.

« Cette violence est inacceptable et on ne veut plus la voir à Montréal. On va donner un grand coup dans les prochains mois », a indiqué M. Legault.

C’était la première rencontre entre le premier ministre Legault et Valérie Plante depuis la réélection de la mairesse le 7 novembre dernier. Avant de se réunir à huis clos, ils ont monté à bord d’un autobus électrique du SRB Pie-IX pour prendre la mesure de l’avancement des travaux dont l’essentiel devrait être terminé à l’automne 2022.

M. Legault et Mme Plante ont également parlé de transport. Le premier ministre souhaite que le projet de Réseau express métropolitain (REM) de l’Est soit amélioré de manière à ce que la Ville de Montréal soit un réel partenaire du projet.

« On veut que la Caisse travaille avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Donc, ils ont présenté un projet, mais ce projet-là doit être bonifié », a soutenu M. Legault. « Je veux dire à ceux qui ont manifesté : “Je vous ai entendus et je comprends qu’il y a des améliorations à apporter au projet de la Caisse”. »

Le projet, dont le coût estimé atteint 10 milliards $, pourrait nécessiter d’autres investissements. « À ce moment-ci, on n’exclut rien. On parle d’un coût d’environ 10 milliards. S’il fallait tout enfouir, ce serait 20 milliards et ce ne serait pas acceptable. Est-ce qu’on est capable de trouver des compromis ? », a-t-il demandé.

Le prolongement de la ligne bleue du métro a aussi figuré au menu de leurs discussions. Le gouvernement du Québec souhaite que le projet, dont le coût est passé de 3,9 à 6,1 milliards entre 2018 et le printemps 2021, soit revu afin de faire baisser la facture.

D’autres détails suivront.