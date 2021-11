Entendu pendant la campagne électorale

En campagne électorale, les candidats cherchent toujours les phrases chocs qui sauront retenir l’attention de leurs électeurs. Certaines déclarations sont marquantes dans l’évolution d’une campagne, alors que d’autres peuvent être carrément savoureuses. En voici une sélection :

Campagne à Montréal





Les Montréalais ont raison de douter : est-ce que Denis Coderre est là pour les Montréalais ? Ou est-ce qu’il est là pour les promoteurs ?



Les gens pourraient dire que Balarama était dix ou vingt ans avant son temps. Ça serait une critique légitime.

On la sent passionnée et c’est très contagieux. J’ai envie de dire que sa passion pour le pénis… Le tennis, excusez.