Le candidat de Projet Montréal Craig Sauvé « nie catégoriquement » des allégations d’agression sexuelle datant de 2013, dont le parti a été informé il y a trois ans.

Le Devoir a confirmé auprès d’une source les informations d’abord rapportées dans un reportage de CBC jeudi matin. Une Montréalaise a ainsi contacté en 2018 une élue municipale, qui était alors membre de Projet Montréal, pour signaler une agression à caractère sexuel dont elle allègue avoir été victime en 2012 de la part d’un homme qui a joint les rangs du parti de Valérie Plante l’année suivante. Le dossier a ensuite été acheminé et pris en main par Marie-Dominique Giguère, qui était alors directrice générale de Projet Montréal.

Jeudi matin, Projet Montréal a révélé l’identité de cette personne. Il s’agit de Craig Sauvé, qui est conseiller du district Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown depuis 2013. L’élu a aussi été dans les dernières années vice-président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal, un poste qu’il occupe toujours, de même que conseiller associé du comité exécutif de la Ville sur les dossiers de mobilité, puis en matière d’habitation.

« J’ai fait l’objet d’une allégation non fondée concernant un événement s’étant déroulé en 2012. N’ayant rien à me reprocher, j’ai traité cette allégation de manière collaborative et respectueuse, et après une enquête approfondie, la police a fermé le dossier. Je veux être clair avec tout le monde, je nie catégoriquement ces allégations. Je ne ferai pas d’autres commentaires et analyserai les recours à ma disposition », a réagi M. Sauvé jeudi, par voie de communiqué.

Selon le reportage de CBC, la police a fermé l’enquête sur ce dossier en février dernier.

Réactions

Denis Coderre accuse Valérie Plante et Projet Montréal d’avoir défendu un présumé agresseur. Il a réclamé jeudi le retrait de la candidature de Craig Sauvé, qui brigue un nouveau mandat, et des excuses de la part de la mairesse sortante. « Au lieu d’écouter la victime, Projet Montréal a choisi de défendre le présumé agresseur », a-t-il dit.

Le chef d’Ensemble Montréal, qui fait lui-même l’objet de critiques pour son manque de transparence, a reproché à Valérie Plante d’avoir prétendu ne pas être au courant des allégations concernant l’élu de son équipe. Or, Projet Montréal avait connaissance du dossier depuis 2018, a-t-il dit. « Au lieu de me faire la leçon, elle aurait pu démontrer ce que ça veut dire d’avoir la dignité de sa fonction et elle ne l’a pas fait. »

Denis Coderre affirme que si de telles allégations avaient été portées contre un de ses candidats, il ne l’aurait pas gardé dans son équipe.

